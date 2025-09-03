WhatsApp: el paso a paso para migrar tus datos de Android a Apple de forma sencilla

WhatsApp busca no entorpecer las cosas cuando un usuario compra un celular iPhone. Conocé como migrar tu información más íntima a tu teléfono recién comprado.

¿Te compraste un celular nuevo y te preocupa perder las conversaciones de WhatsApp? Al estrenar un iPhone después de usar un dispositivo Android, es común cometer errores y terminar perdiendo todos tus datos. Sin embargo, existe una forma segura y eficiente de llevar todos tus chats, siempre que cumplas con ciertos requisitos técnicos.

La principal duda que tienen muchos usuarios de WhatsApp es si cuando abran la cuenta en otro celular seguirán teniendo las conversaciones viejas con sus seres queridos o las fotos que uno mismo se sacó con amigos en un momento tan especial.

Es por eso que es clave seguir el paso a paso para no cometer errores y seguir vinculado a nuestra información y nuestros datos más preciados.

Requisitos fundamentales de WhatsApp El dispositivo Android debe tener instalado Android 5 (Lollipop) o versiones más recientes.

El iPhone debe contar con iOS 15.5 o una versión posterior.

Ambos equipos necesitan tener instalada la versión más reciente de WhatsApp.

Es esencial usar el mismo número telefónico durante toda la transferencia.

Los dos teléfonos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.

Es necesario contar con los últimos modelos de WhatsApp en tu celular iPhone.