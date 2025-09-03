WhatsApp: el paso a paso para migrar tus datos de Android a Apple de forma sencilla
WhatsApp busca no entorpecer las cosas cuando un usuario compra un celular iPhone. Conocé como migrar tu información más íntima a tu teléfono recién comprado.
¿Te compraste un celular nuevo y te preocupa perder las conversaciones de WhatsApp? Al estrenar un iPhone después de usar un dispositivo Android, es común cometer errores y terminar perdiendo todos tus datos. Sin embargo, existe una forma segura y eficiente de llevar todos tus chats, siempre que cumplas con ciertos requisitos técnicos.
La principal duda que tienen muchos usuarios de WhatsApp es si cuando abran la cuenta en otro celular seguirán teniendo las conversaciones viejas con sus seres queridos o las fotos que uno mismo se sacó con amigos en un momento tan especial.
Es por eso que es clave seguir el paso a paso para no cometer errores y seguir vinculado a nuestra información y nuestros datos más preciados.
Requisitos fundamentales de WhatsApp
El dispositivo Android debe tener instalado Android 5 (Lollipop) o versiones más recientes.
El iPhone debe contar con iOS 15.5 o una versión posterior.
Ambos equipos necesitan tener instalada la versión más reciente de WhatsApp.
Es esencial usar el mismo número telefónico durante toda la transferencia.
Los dos teléfonos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.
El método recomendado: “Pasar a iOS”
WhatsApp sugiere utilizar la aplicación oficial denominada “Trasladar a iOS”, disponible en la Play Store, que simplifica el procedimiento y garantiza su confiabilidad.
Pasos para completar la migración
Abre la aplicación “Trasladar a iOS” en el equipo Android y sigue los pasos en pantalla.
En tu iPhone aparecerá un código, que deberás ingresar en el celular con Android.
Continúa hasta llegar al apartado “Transferir datos” y selecciona WhatsApp.
Pulsa “Comenzar” en el Android y espera a que WhatsApp organice los datos para exportar. Al finalizar, tu sesión de WhatsApp en el Android se cerrará.
Regresa a “Trasladar a iOS” y confirma la transferencia. Espera a que la app te confirme que el traslado se completó.
En el iPhone, descarga WhatsApp desde la tienda oficial e ingresa con el mismo número. Cuando te lo pidan, pulsa “Comenzar” y espera a que tus chats se restauren. Una vez hecha la verificación, verás todas tus conversaciones disponibles en el nuevo dispositivo.
La migración permite conservar la foto de perfil, chats individuales y grupales, comunidades, canales, historial de conversaciones, archivos multimedia y configuraciones de la aplicación. Sin embargo, no se pueden transferir el historial de llamadas, el nombre de perfil ni los archivos multimedia recibidos a través de canales.
Una vez completado el proceso, tus datos quedarían almacenados únicamente en el iPhone; no se respaldarán automáticamente en la nube.
Si deseas tenerlos guardados en iCloud, deberás realizar una copia de seguridad manual. WhatsApp no accede a los datos transferidos y estos permanecerán también en el dispositivo Android, a menos que restaures o desinstales la app.