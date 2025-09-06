Paso a paso: cómo saber quién te bloqueó en WhatsApp

Con más de dos mil millones de usuarios, WhatsApp es una de la aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo.

Con más de dos mil millones de usuarios en el mundo, WhatsApp es una de las aplicaciones preferidas a la hora de comunicarse de manera gratuita, instantánea y sencilla. A pesar de esto, la experiencia con la aplicación, a veces trae consecuencias negativas, como descubrir que alguien decidió bloquear a otro usuario.

Si bien, la plataforma de meta no ofrece una herramienta para poder confirmar quien tomó esta medida, existen ciertas señales que pueden dar pistas confiables al respecto. El bloqueo en WhatsApp requiere visibles, como la imposibilidad de ver la foto de perfil y el estado o mensajes que no alcanzan a llegar a destino. Estas son sólo algunas de las maneras que tenemos de enterarnos, si alguien nos bloqueó, sin embargo dentro de la existe un truco, muy sencillo para descubrirlo.

Cómo saber si alguien te bloqueó en WhatsApp Cuando un contacto bloquea a otro, la aplicación limita varias funciones que antes estaban habilitadas, como las antes ya mencionadas. El truco dentro de la aplicación consiste en ir a la sección truco dentro de la aplicación consiste en ir a la sección. “Lista de difusión” desde el menú de configuración, seleccionar al contacto sospechoso y enviar un mensaje. Si aparece la leyenda “Enviado”, significa que sigue estando registrado. En cambio, si no figura ningún estado, lo más probable es que se haya activado un bloqueo.