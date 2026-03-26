WhatsApp confirmó que lanzará nuevas cuentas para menores de 13 años con control parental

En un contexto de creciente preocupación por el uso temprano de redes sociales, WhatsApp anunció la implementación de un nuevo sistema de cuentas destinadas a menores de 13 años, que estarán supervisadas por padres o tutores. La iniciativa busca ofrecer un entorno más seguro para preadolescentes que, pese a las restricciones de edad, ya utilizan la aplicación de mensajería.

La plataforma —propiedad de Meta — adapta así su funcionamiento a una realidad extendida: muchos niños acceden a la app antes de la edad recomendada. Frente a esto, la compañía propone una alternativa que combina comunicación digital con supervisión adulta.

El sistema introduce cuentas “administradas”, que deben ser configuradas por un adulto responsable. Para activarlas, es necesario vincular el teléfono del menor con el del tutor durante el proceso inicial, lo que permite establecer un control directo sobre la actividad.

Además, los ajustes de privacidad estarán activados por defecto, reforzando la protección desde el inicio.

La estafa se realiza tomando el control de la cuenta de WhatsApp de la víctima. La estafa se realiza tomando el control de la cuenta de WhatsApp de la víctima.

A pesar del monitoreo, WhatsApp mantiene el cifrado de extremo a extremo, lo que significa que los padres no pueden leer los mensajes ni escuchar llamadas. Sin embargo, sí reciben información sobre la actividad general, como nuevos contactos o interacciones.

La experiencia también será más limitada que en cuentas estándar: algunas funciones avanzadas pueden desactivarse para evitar riesgos, priorizando el uso básico de mensajería y llamadas.

El lanzamiento responde a demandas de familias y especialistas que advierten sobre los riesgos de la exposición temprana a entornos digitales sin supervisión. La medida busca equilibrar dos necesidades: permitir la comunicación de los menores y garantizar su protección frente a desconocidos o contenidos inapropiados.

Con esta actualización, WhatsApp se suma a una tendencia global en la que las plataformas tecnológicas incorporan herramientas de control parental, en medio de debates regulatorios cada vez más intensos sobre el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes.

La función comenzará a desplegarse de manera progresiva en distintos países, por lo que no estará disponible de inmediato para todos los usuarios.