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Feria del Ahorro para Pascuas: descuentos en pescados y mariscos en Godoy Cruz

Vuelve la Feria del Ahorro en Godoy Cruz para Pascuas con descuentos en comida ideal para esa fecha: pescados y mariscos.

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La gente ya comenzó a proveerse de pescados y mariscos para Semana Santa. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ
La gente ya comenzó a proveerse de pescados y mariscos para Semana Santa. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ

En vísperas de las celebraciones relacionadas con Pascuas y Semana Santa, la Feria del Ahorro adapta su propuesta para acompañar la economía de los vecinos con descuentos para el menú que busca evitar las carnes con pescados y mariscos. Como es habitual, el viernes 27 y martes 31, la feria se ubicará en la Plaza Godoy Cruz, de 9 a 14.

Pescados y mariscos: los protagonistas de Pascuas

Ante la costumbre de evitar las carnes rojas durante estos días, el pescado se convierte en el producto estrella. En ese sentido, la incorporación de empresas locales permite bajar los costos significativamente.

Además de la clásica merluza, los vecinos podrán encontrar variedad de mariscos y opciones de pescadería de calidad. De esta manera, se incentiva el consumo de alimentos que, muchas veces, resultan inalcanzables por sus precios de mercado.

Cómo hacer empanadas de vigilia caseras
Las empanadas de vigilia, ideales para Pascuas.

Las empanadas de vigilia, ideales para Pascuas.

El objetivo de la feria es garantizar el acceso a una alimentación variada. Por ello, la oferta se completa con productos esenciales como

  • Huevos y lácteos (fundamentales para la elaboración de roscas caseras)
  • Frutas y verduras de estación
  • Almacén, panadería y miel
  • Frutos secos y aceites

Con las creencias a flor de piel para evitar la carne, el pescado se vuelve una alternativa viable para esta celebración en familia.

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