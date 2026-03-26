ARCA: así podés anular una factura en la web de la ex AFIP

La anulación de facturas electrónicas es una de las consultas más frecuentes entre monotributistas y responsables inscriptos en Argentina. Ante errores en montos, datos del cliente o duplicaciones, ARCA (ex AFIP ) establece un procedimiento específico para corregir estos comprobantes sin afectar la validez fiscal.

A diferencia de lo que muchos creen, no siempre es posible “eliminar” una factura. En la mayoría de los casos, el sistema exige generar documentos complementarios que dejen constancia de la corrección.

Según las guías oficiales, una factura electrónica no suele poder borrarse directamente una vez emitida y validada. Esto se debe a que forma parte del registro fiscal del contribuyente.

El mecanismo habitual para “anular” una factura es la emisión de un comprobante asociado:

Nota de crédito: se utiliza cuando hay errores en los datos o duplicaciones.

Nota de débito: se aplica si el importe facturado fue menor al correcto.

Ambos documentos deben estar vinculados a la factura original para que la anulación tenga validez legal.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ARCA.

Paso a paso: cómo anular una factura en ARCA

El procedimiento se realiza desde el portal web del organismo y requiere CUIT y clave fiscal. Los pasos principales son:

Ingresar al sitio de ARCA con clave fiscal.

Acceder al servicio “Comprobantes en línea”.

Seleccionar la opción “Generar comprobantes”.

Elegir el tipo de comprobante (nota de crédito o débito).

Completar los datos de la factura a corregir.

Indicar el motivo de la anulación y confirmar.

En el caso de facturas tipo C, algunos sistemas permiten seleccionar directamente el comprobante y presionar “anular”, generando automáticamente la nota de crédito correspondiente.