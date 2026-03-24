Ni uno ni dos: los 3 destinos de Argentina que más buscan los turistas para un fin de semana largo de Pascuas

Cuando se acerca un fin de semana largo de Pascuas , la misma pregunta empieza a circular con fuerza: adónde ir para aprovechar pocos días sin sentir que el viaje se termina antes de arrancar. En ese mapa de escapadas cortas, hay tres destinos argentinos que se repiten una y otra vez entre los más buscados.

No se parecen entre sí, y quizás ahí esté parte de su atractivo. Uno ofrece selva, agua y una postal imponente. Otro combina lagos, montaña y gastronomía. El tercero invita a bajar un cambio entre termas y paisajes de precordillera. Iguazú, Bariloche y Cacheuta vuelven a destacarse como opciones fuertes para quienes quieren salir de la rutina sin organizar vacaciones largas.

El punto en común entre estos lugares no pasa por el clima ni por la geografía, sino por algo más simple: funcionan bien incluso en viajes cortos. Son destinos que permiten llegar, instalarse y empezar a disfrutar casi de inmediato. No exigen grandes traslados internos ni una planificación interminable para aprovecharlos. En pocos días, el visitante puede llevarse una experiencia bastante completa, ya sea caminando entre saltos de agua, navegando un lago patagónico o pasando horas en piletas termales al pie de la montaña.

También tienen otra ventaja: cada uno permite sumar pequeños recorridos alrededor . Eso hace que el tiempo rinda más. En vez de quedar atado a una única actividad, el viajero puede combinar descanso, paseos y algo de aventura. Esa versatilidad es parte de la razón por la que siguen apareciendo entre los preferidos del turismo argentino cuando el calendario regala una pausa de tres o cuatro días.

Entre los destinos más convocantes del país, las Cataratas del Iguazú mantienen un lugar propio. El Parque Nacional Iguazú, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, reúne más de 200 saltos de agua rodeados por selva subtropical. Es uno de esos paisajes que tienen fama de sobra, pero aun así logran impactar cuando se los ve de cerca. En una escapada corta, el recorrido alcanza para entender por qué sigue siendo uno de los puntos más visitados de la Argentina .

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La visita a la Garganta del Diablo suele ser el momento central. Para llegar hay que tomar el Tren Ecológico de la Selva hasta la última estación y después caminar por una pasarela de unos dos kilómetros. El trayecto ya tiene algo de experiencia en sí misma: agua, vegetación cerrada y ese ruido de fondo que se vuelve cada vez más intenso. Después están el Circuito Superior, con vistas panorámicas desde arriba, y el Inferior, que acerca mucho más a la base de los saltos. Quienes buscan algo más movido suelen sumar la excursión Gran Aventura, que mezcla selva y navegación sobre el río Iguazú.

Bariloche, una ciudad que siempre tiene algo para ofrecer

Hay destinos que parecen hechos para cualquier época del año, y Bariloche es uno de ellos. A orillas del Nahuel Huapi, con montañas, bosques y una infraestructura turística ya consolidada, la ciudad se acomoda con facilidad al formato de escapada breve. El Circuito Chico suele ser una de las primeras elecciones porque resume buena parte de su identidad en pocas horas: camino junto al lago, miradores, paradas panorámicas y el acceso al Cerro Campanario, uno de los puntos más fotografiados de la zona.

Pero Bariloche no se agota en ese recorrido. Las excursiones lacustres hacia Isla Victoria y el Bosque de Arrayanes siguen estando entre las opciones más elegidas para quienes quieren combinar navegación y caminatas. A eso se le suma una gastronomía que ya forma parte del viaje: chocolate, cerveza artesanal y platos regionales que terminan de armar la experiencia. En invierno, el Cerro Catedral concentra buena parte del movimiento con esquí y snowboard. En los meses más cálidos, en cambio, ganan lugar el trekking, el lago y las salidas al aire libre por los alrededores.

Cacheuta, una escapada corta que invita a aflojar

Más cerca del concepto de descanso que del turismo de recorrido, Cacheuta se consolidó como uno de los lugares más elegidos de Mendoza para viajes breves. Está en la precordillera, dentro de Luján de Cuyo, junto al río Mendoza, y su propuesta gira alrededor de las aguas termales y el paisaje de montaña. En ese marco, el complejo termal aparece como el gran imán: piletas de piedra alimentadas con aguas naturales, distribuidas sobre distintos niveles de la ladera, con temperaturas que van de los 28°C a los 42°C.

La experiencia no se limita al baño termal. Hay grutas, saunas y prácticas vinculadas al bienestar, como la fangoterapia, que le dan al lugar un perfil muy marcado. Al mismo tiempo, la zona permite sumar actividades para quienes prefieren algo más activo. En el río Mendoza se practica rafting y, a pocos kilómetros, aparecen otras localidades como Potrerillos, Las Vegas o El Salto, que amplían el recorrido sin salir demasiado de la misma escapada. Por eso Cacheuta funciona tan bien en viajes cortos: ofrece pausa, paisaje y la posibilidad de estirar un poco más el paseo sin perder tiempo en traslados largos.