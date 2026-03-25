iPhone 17 Pro Max en Chile: por qué Pascuas puede ser la oportunidad para comprarlo más barato

Apple ajustó el precio del iPhone 17 Pro Max en Chile y la diferencia cambiaria lo vuelve una opción atractiva para argentinos en Pascuas.

A poco más de tres semanas del lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra, el segmento premium de los smartphones entró en una nueva etapa de competencia. El impacto que generó el nuevo modelo de Samsung empujó a Apple a reaccionar en uno de los mercados más observados por los consumidores argentinos: Chile. Allí, el iPhone 17 Pro Max comenzó a aparecer con un precio más competitivo, una señal que gana todavía más relevancia de cara al fin de semana largo de Pascuas, una fecha que muchos aprovechan para hacer una escapada y, de paso, concretar compras de tecnología.

Presentado en septiembre de 2025, el iPhone 17 Pro Max se consolidó como el modelo más ambicioso de Apple. Ahora, con este ajuste en el mercado chileno, vuelve a meterse de lleno en la pelea con un argumento que pesa tanto como sus prestaciones: el precio. Para muchos argentinos, el combo entre viaje corto, brecha cambiaria y valores más convenientes del otro lado de la cordillera vuelve a instalar a Chile como una opción fuerte para renovar celular.

iPhone 17 pro max Apple ajustó precios en Chile y reactivó el interés argentino por renovar celular durante Pascuas. Apple Un iPhone que apuesta por potencia y experiencia premium En ficha técnica, Apple llevó al iPhone 17 Pro Max a un escalón superior. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas se ubica entre las más grandes de la historia de la marca y suma tecnología ProMotion con tasa adaptativa de 1 a 120 Hz. En la práctica, eso se traduce en una navegación más fluida, mejores transiciones y una experiencia sólida tanto para gaming como para ver contenido multimedia.

A eso se agrega un brillo pico de hasta 3.000 nits, ideal para mejorar la visibilidad en exteriores, y la protección Ceramic Shield 2, que refuerza la resistencia frente a golpes y caídas. En el interior aparece el chip A19 Pro, el procesador más potente desarrollado por Apple hasta ahora, acompañado por 12 GB de RAM y configuraciones de almacenamiento de hasta 2 TB. El resultado es un equipo pensado no solo para el usuario tradicional de iPhone, sino también para quienes buscan rendimiento exigente, productividad y espacio para archivos pesados.

Samsung Galaxy S26 Ultra-iPhone 17 Pro Max - Interna 2 Con dólar, viaje corto y aduana favorable, Chile vuelve a tentar a compradores argentinos. Apple Fotografía avanzada, video profesional y más autonomía Otro de los puntos fuertes del iPhone 17 Pro Max está en sus cámaras. Apple incorporó un sistema triple de 48 megapíxeles con aspiraciones claramente profesionales. El sensor principal se combina con un teleobjetivo Fusion con tecnología tetraprisma de 48 MP, que ofrece zoom óptico de 4x y un alcance de calidad óptica de hasta 8x. Eso permite capturar más detalle a distancia sin resignar nitidez.