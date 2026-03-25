iPhone 17 Pro Max en Chile: por qué Pascuas puede ser la oportunidad para comprarlo más barato
Apple ajustó el precio del iPhone 17 Pro Max en Chile y la diferencia cambiaria lo vuelve una opción atractiva para argentinos en Pascuas.
A poco más de tres semanas del lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra, el segmento premium de los smartphones entró en una nueva etapa de competencia. El impacto que generó el nuevo modelo de Samsung empujó a Apple a reaccionar en uno de los mercados más observados por los consumidores argentinos: Chile. Allí, el iPhone 17 Pro Max comenzó a aparecer con un precio más competitivo, una señal que gana todavía más relevancia de cara al fin de semana largo de Pascuas, una fecha que muchos aprovechan para hacer una escapada y, de paso, concretar compras de tecnología.
Presentado en septiembre de 2025, el iPhone 17 Pro Max se consolidó como el modelo más ambicioso de Apple. Ahora, con este ajuste en el mercado chileno, vuelve a meterse de lleno en la pelea con un argumento que pesa tanto como sus prestaciones: el precio. Para muchos argentinos, el combo entre viaje corto, brecha cambiaria y valores más convenientes del otro lado de la cordillera vuelve a instalar a Chile como una opción fuerte para renovar celular.
Un iPhone que apuesta por potencia y experiencia premium
En ficha técnica, Apple llevó al iPhone 17 Pro Max a un escalón superior. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas se ubica entre las más grandes de la historia de la marca y suma tecnología ProMotion con tasa adaptativa de 1 a 120 Hz. En la práctica, eso se traduce en una navegación más fluida, mejores transiciones y una experiencia sólida tanto para gaming como para ver contenido multimedia.
Fotografía avanzada, video profesional y más autonomía
Otro de los puntos fuertes del iPhone 17 Pro Max está en sus cámaras. Apple incorporó un sistema triple de 48 megapíxeles con aspiraciones claramente profesionales. El sensor principal se combina con un teleobjetivo Fusion con tecnología tetraprisma de 48 MP, que ofrece zoom óptico de 4x y un alcance de calidad óptica de hasta 8x. Eso permite capturar más detalle a distancia sin resignar nitidez.
La cámara frontal de 18 MP con tecnología Center Stage también apunta a un uso cada vez más extendido: videollamadas, creación de contenido y trabajo remoto. A eso se suman herramientas avanzadas de video como grabación en 4K a 120 fps con Dolby Vision, compatibilidad con ProRes y Log, además de video y audio espacial. Para quienes producen contenido con el celular, es uno de los grandes diferenciales del equipo.
Una escapada de Pascuas que puede cerrar por todos lados
El precio del iPhone 17 Pro Max en Chile ronda los $1.339.990 pesos chilenos. Si se toma una cotización aproximada de 913,09 CLP por dólar, el valor equivale a USD 1.523,23.
- Al convertir ese monto con una referencia del dólar oficial argentino de $1.410, el resultado arroja un equivalente cercano a $2.147.754 pesos argentinos. Esta cifra queda por debajo de los valores que suelen publicarse en tiendas del país, lo que explica por qué muchos consumidores analizan la posibilidad de comprar tecnología en el exterior.
La forma de pago también influye en el cálculo final. Algunos viajeros optan por tarjetas en dólares o débito desde cuentas en moneda extranjera, lo que permite evitar recargos vinculados a consumos en pesos. En cuanto a la aduana, los teléfonos celulares están exentos de impuestos de importación para uso personal, lo que facilita su ingreso al país dentro del equipaje del viajero.
En ese contexto, Apple no solo busca defender terreno frente al avance del Galaxy S26 Ultra: también vuelve a poner a Chile en el radar de los argentinos que ven en una escapada de Pascuas la excusa perfecta para cambiar de celular.