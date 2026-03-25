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iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max en Chile: por qué Pascuas puede ser la oportunidad para comprarlo más barato

Apple ajustó el precio del iPhone 17 Pro Max en Chile y la diferencia cambiaria lo vuelve una opción atractiva para argentinos en Pascuas.

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El iPhone 17 Pro Max bajó en Chile y Pascuas aparece como oportunidad para argentinos compradores.

El iPhone 17 Pro Max bajó en Chile y Pascuas aparece como oportunidad para argentinos compradores.

Shutterstock

A poco más de tres semanas del lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra, el segmento premium de los smartphones entró en una nueva etapa de competencia. El impacto que generó el nuevo modelo de Samsung empujó a Apple a reaccionar en uno de los mercados más observados por los consumidores argentinos: Chile. Allí, el iPhone 17 Pro Max comenzó a aparecer con un precio más competitivo, una señal que gana todavía más relevancia de cara al fin de semana largo de Pascuas, una fecha que muchos aprovechan para hacer una escapada y, de paso, concretar compras de tecnología.

Presentado en septiembre de 2025, el iPhone 17 Pro Max se consolidó como el modelo más ambicioso de Apple. Ahora, con este ajuste en el mercado chileno, vuelve a meterse de lleno en la pelea con un argumento que pesa tanto como sus prestaciones: el precio. Para muchos argentinos, el combo entre viaje corto, brecha cambiaria y valores más convenientes del otro lado de la cordillera vuelve a instalar a Chile como una opción fuerte para renovar celular.

iPhone 17 pro max
Apple ajustó precios en Chile y reactivó el interés argentino por renovar celular durante Pascuas.

Apple ajustó precios en Chile y reactivó el interés argentino por renovar celular durante Pascuas.

Un iPhone que apuesta por potencia y experiencia premium

En ficha técnica, Apple llevó al iPhone 17 Pro Max a un escalón superior. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas se ubica entre las más grandes de la historia de la marca y suma tecnología ProMotion con tasa adaptativa de 1 a 120 Hz. En la práctica, eso se traduce en una navegación más fluida, mejores transiciones y una experiencia sólida tanto para gaming como para ver contenido multimedia.

A eso se agrega un brillo pico de hasta 3.000 nits, ideal para mejorar la visibilidad en exteriores, y la protección Ceramic Shield 2, que refuerza la resistencia frente a golpes y caídas. En el interior aparece el chip A19 Pro, el procesador más potente desarrollado por Apple hasta ahora, acompañado por 12 GB de RAM y configuraciones de almacenamiento de hasta 2 TB. El resultado es un equipo pensado no solo para el usuario tradicional de iPhone, sino también para quienes buscan rendimiento exigente, productividad y espacio para archivos pesados.
Samsung Galaxy S26 Ultra-iPhone 17 Pro Max - Interna 2
Con dólar, viaje corto y aduana favorable, Chile vuelve a tentar a compradores argentinos.

Con dólar, viaje corto y aduana favorable, Chile vuelve a tentar a compradores argentinos.

Fotografía avanzada, video profesional y más autonomía

Otro de los puntos fuertes del iPhone 17 Pro Max está en sus cámaras. Apple incorporó un sistema triple de 48 megapíxeles con aspiraciones claramente profesionales. El sensor principal se combina con un teleobjetivo Fusion con tecnología tetraprisma de 48 MP, que ofrece zoom óptico de 4x y un alcance de calidad óptica de hasta 8x. Eso permite capturar más detalle a distancia sin resignar nitidez.

La cámara frontal de 18 MP con tecnología Center Stage también apunta a un uso cada vez más extendido: videollamadas, creación de contenido y trabajo remoto. A eso se suman herramientas avanzadas de video como grabación en 4K a 120 fps con Dolby Vision, compatibilidad con ProRes y Log, además de video y audio espacial. Para quienes producen contenido con el celular, es uno de los grandes diferenciales del equipo.

La batería, con una capacidad aproximada de 4.823 mAh, promete una autonomía mejorada respecto de generaciones anteriores. También incorpora carga rápida capaz de llevar el teléfono al 50% en unos 20 minutos y soporte de hasta 60W. El rediseño del chasis, con combinación de aluminio y titanio, junto con un sistema de cámara de vapor para disipar el calor, termina de redondear una propuesta más robusta.
Problemas Cámaras iPhone - Portada
El iPhone 17 Pro Max gana atractivo en Chile frente al nuevo empuje del Galaxy S26 Ultra.

El iPhone 17 Pro Max gana atractivo en Chile frente al nuevo empuje del Galaxy S26 Ultra.

Una escapada de Pascuas que puede cerrar por todos lados

El precio del iPhone 17 Pro Max en Chile ronda los $1.339.990 pesos chilenos. Si se toma una cotización aproximada de 913,09 CLP por dólar, el valor equivale a USD 1.523,23.

  • Al convertir ese monto con una referencia del dólar oficial argentino de $1.410, el resultado arroja un equivalente cercano a $2.147.754 pesos argentinos. Esta cifra queda por debajo de los valores que suelen publicarse en tiendas del país, lo que explica por qué muchos consumidores analizan la posibilidad de comprar tecnología en el exterior.

La forma de pago también influye en el cálculo final. Algunos viajeros optan por tarjetas en dólares o débito desde cuentas en moneda extranjera, lo que permite evitar recargos vinculados a consumos en pesos. En cuanto a la aduana, los teléfonos celulares están exentos de impuestos de importación para uso personal, lo que facilita su ingreso al país dentro del equipaje del viajero.

En ese contexto, Apple no solo busca defender terreno frente al avance del Galaxy S26 Ultra: también vuelve a poner a Chile en el radar de los argentinos que ven en una escapada de Pascuas la excusa perfecta para cambiar de celular.

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