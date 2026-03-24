Walmart pone en oferta un dispositivo para reemplazar Magis TV de forma legal
Aprovechá la increíble oferta de Walmart y conseguí tu Roku a precio de regalo para disfrutar de TV legal y segura sin depender de Magis TV.
La reconocida cadena Walmart lanzó una oferta imperdible en el dispositivo Roku Streamer, posicionándolo como la alternativa definitiva y legal frente a plataformas como Magis TV. Con un precio sumamente competitivo, este equipo permite transformar cualquier televisor viejo en un centro de entretenimiento inteligente con acceso a cientos de canales gratuitos y las aplicaciones más populares.
En un contexto donde la justicia avanza contra los servicios de retransmisión no autorizados, los usuarios buscan opciones seguras y económicas. Este pequeño reproductor no solo ofrece una resolución de 1080p y una interfaz fluida, sino que garantiza la tranquilidad de consumir contenido sin riesgos de malware, algo frecuente en las aplicaciones de dudosa procedencia que circulan hoy.
Walmart y una oferta imbatible para llevar el streaming de Roku a casa
El dispositivo en cuestión es el Roku Streamer, del cual se destaca que es una de las maneras más fácil de actualizar cualquier TV a la plataforma de streaming de TV. Actualmente, se encuentra a un precio de $14.88 dólares (aproximadamente $20.800 argentinos), lo que representa un ahorro directo de 5 dólares sobre su valor habitual.
¿Por qué seguir arriesgando la seguridad de tus dispositivos con Magis TV cuando podés acceder a un sistema oficial por menos de 15 dólares? Este reproductor cuenta con el sistema operativo Roku OS y permite acceder a aplicaciones de primer nivel como Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ y YouTube, asegurando compatibilidad total con los servicios más demandados del mercado global.
Un dispositivo portátil cargado de canales gratis
Una de las mayores ventajas de este equipo disponible en Walmart es su capacidad para ofrecer "500+ canales de TV HD gratis con noticias en vivo, clima, cobertura deportiva y más". Gracias a su diseño elegante y portátil, el dispositivo se mantiene fuera de la vista y no estorba a otros puertos HDMI, alimentándose incluso directamente desde el televisor sin necesidad de una toma de corriente extra.
La experiencia se completa con un control remoto por voz que facilita la navegación. A diferencia de las configuraciones complejas de otras apps no oficiales, aquí la simplicidad es la norma. La resolución 1080p asegura una calidad de imagen óptima para disfrutar de contenidos en plataformas como Crunchyroll, Discovery+ o Starz de manera fluida y sin interrupciones.
Cómo comprar en el exterior desde Argentina y ahorrar
Para acceder a este descuento hay que entender la logística, ya que esta oferta está disponible en las tiendas de los Estados Unidos. Sin embargo, Es factible traer este equipo a la Argentina a través de envío courier (ver costos aparte). El proceso implica una gestión extra, pero debido al bajo costo del producto en Walmart, el ahorro final suele justificar el movimiento para quienes buscan desplazar a Magis TV.
Los usuarios interesados deberán contratar un servicio de importación privado (courier) para gestionar el traslado y contar con un domicilio de recepción en Estados Unidos (casillero). Es importante tener en cuenta que el precio final en pesos dependerá del tipo de cambio del día y los impuestos correspondientes al ingreso de electrónica al país.
El impacto de estas ofertas internacionales obliga a los consumidores a estar más alertas que nunca. La brecha de precios entre Argentina y el exterior sigue siendo el motor de estas compras inteligentes, permitiendo que la tecnología legal de Roku sea más accesible que nunca frente a opciones riesgosas.