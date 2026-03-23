Para olvidarse de Magis TV: Mercado Libre pone de oferta este dispositivo para volver al streaming de calidad

Tras la caída de alternativas como Magis TV y Xuper TV, muchos usuarios volvieron a poner la mirada sobre una pregunta concreta: cómo acceder a plataformas de streaming de manera legal, sencilla y sin hacer un gasto desmedido. En ese contexto, el Apple TV 4K comenzó a ganar terreno como una de las opciones más atractivas dentro de Mercado Libre , no solo por su propuesta tecnológica, sino también por su precio, el descuento vigente y la posibilidad de financiar la compra.

El dispositivo de Apple está pensado para transformar cualquier televisor compatible en un centro de entretenimiento mucho más completo. No se trata solo de sumar aplicaciones, sino de elevar la experiencia de uso con mejor imagen, sonido envolvente y una navegación más fluida. Para quienes buscan volver al streaming formal, con acceso a las principales plataformas y sin depender de servicios irregulares, aparece como una alternativa sólida.

El Apple TV 4K de tercera generación reúne varias de las funciones que hoy pesan a la hora de elegir un reproductor multimedia . Ofrece compatibilidad con 4K Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos, un combo que apunta de lleno a quienes priorizan calidad visual y sonora a la hora de mirar series, películas o eventos en vivo.

Con 4K, Dolby Atmos y control por voz, el Apple TV mejora la experiencia televisiva sin complicaciones técnicas.

A eso se suma su integración con el ecosistema de Apple. El equipo permite acceder a Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+ y Photos, pero también a servicios ampliamente utilizados como Prime Video, Netflix y Disney+, además de canales en vivo como Hulu, YouTube TV y Sling TV. Esa amplitud de opciones lo vuelve especialmente atractivo para quienes quieren concentrar en un solo equipo casi toda su oferta de entretenimiento.

Otro punto a favor es la nueva experiencia de FaceTime en la TV, una función que refuerza la idea de que el dispositivo no solo sirve para ver contenido, sino también para ampliar los usos cotidianos del televisor dentro del hogar.

Apple TV-2026 - Interna 2 El dispositivo integra Netflix, Disney+, Prime Video y servicios Apple en un solo ecosistema doméstico. Shutterstock

Apple TV: control simple y funciones que van más allá del streaming

Uno de los diferenciales del equipo está en la comodidad de uso. El Siri Remote de tercera generación, con puerto USB-C, permite manejar el Apple TV 4K mediante el panel táctil o directamente con la voz. Además, si el control remoto se pierde, puede encontrarse rápidamente con un iPhone, una solución práctica que resuelve uno de los problemas más comunes de este tipo de dispositivos.

El Apple TV 4K también funciona como centro de hogar inteligente, algo que lo ubica un paso por encima de otros reproductores. Esto permite conectar y controlar accesorios domésticos inteligentes desde un mismo entorno, una ventaja interesante para quienes ya tienen productos vinculados a la automatización del hogar.

En cuanto a los requisitos, alcanza con contar con un televisor HD o superior, una red inalámbrica, conexión a internet de banda ancha y un cable HDMI. En el caso de quienes quieran aprovechar la transmisión 4K HDR o Dolby Vision, será necesario usar un cable compatible.

Apple TV-2026 - Portada En Mercado Libre, el Apple TV llega con descuento y cuotas para decir adiós a Magis TV. shutterstock

Precio, descuento y cuotas en Mercado Libre

El factor económico también juega a su favor. En Mercado Libre, el Apple TV 4K con Wi-Fi y 64 GB de almacenamiento se ofrece por $413.699, con un 16% de descuento y la posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas de $96.874.

Con ese esquema, el dispositivo se posiciona como una opción a considerar para quienes buscan recuperar el acceso al streaming legal, con buena calidad de imagen, un control intuitivo y respaldo de una marca consolidada. En un escenario donde muchos usuarios vuelven a elegir plataformas formales, el Apple TV 4K aparece como una puerta de entrada cómoda, potente y cada vez más competitiva.