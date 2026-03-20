Luján de Cuyo confirmó una nueva Feria de Pascuas: dónde será y cuándo

Luján de Cuyo prepara una nueva edición de la Feria de Pascuas con lugar y fecha confirmados. Los detalles.

Luján de Cuyo llevará adelante la Feria de Pascuas 2026 los días 4 y 5 de abril en el Parque Ferri, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para emprendedores locales vinculados a la pastelería y confitería temática, promoviendo el consumo de productos artesanales en el marco de una de las celebraciones más representativas del calendario.

En ese sentido, se convocará a productores que elaboren huevos de Pascua, chocolates, bombones, chupetines, roscas y demás productos relacionados con la festividad, estableciéndose como requisito principal que la producción sea de carácter artesanal, fortaleciendo así el desarrollo de la economía local y el trabajo independiente.

Para participar, los interesados deberán contar con curso de Manipulación de Alimentos (excluyente) y póliza de Accidentes Personales vigente: condiciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y el correcto desarrollo de la actividad durante el evento.

huevos de pascua Feria de Pascuas en Luján de Cuyo. Shutterstock Cómo anotarse para la Feria de Pascuas en Luján de Cuyo Es importante destacar que la inscripción permanecerá abierta hasta el 25 de marzo, mientras que la confirmación de participación a los inscriptos seleccionados se realizará el 27 de marzo a través de los medios electrónicos habituales, aclarándose que la carga del formulario no implicará la participación automática en la feria.

A continuación, el formulario de inscripción: https://forms.gle/HVJSTfQe6bTStLvJ9