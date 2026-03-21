Buscan emprendedores para la Feria de Pascuas en Luján: cómo participar

Con la llegada de Semana Santa, una de las celebraciones más esperadas del calendario, Luján de Cuyo prepara una nueva edición de la Feria de Pascuas 2026, una propuesta que combinará tradición, sabores y producción local en un mismo espacio.

El evento se realizará el sábado 4 y domingo 5 de abril en el Parque Ferri, y tendrá como eje principal la participación de emprendedores gastronómicos que elaboren productos típicos de la fecha.

La feria busca reunir a productores que trabajen de manera artesanal, especialmente en rubros vinculados a la pastelería y la confitería temática de Pascuas. Entre los productos convocados se incluyen huevos de chocolate, bombones, chupetines, roscas y otras elaboraciones tradicionales.

El foco estará puesto en la producción artesanal, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la economía local y dar visibilidad a pequeños emprendimientos.

Quienes deseen formar parte deberán cumplir con una serie de condiciones obligatorias. Por un lado, contar con el curso de Manipulación de Alimentos vigente, y por otro, disponer de una póliza de Accidentes Personales.

Estas exigencias buscan garantizar tanto la seguridad alimentaria como el correcto desarrollo de la feria.

Cómo inscribirse

La convocatoria ya se encuentra abierta y estará disponible hasta el 25 de marzo. Luego, el 27 de marzo, se informará a los seleccionados su participación a través de medios electrónicos.

Desde la organización aclararon que completar el formulario no implica el ingreso automático, ya que se realizará una evaluación previa de los postulantes.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/HVJSTfQe6bTStLvJ9

Más de 5 mil personas en el Parque Ferri 2025

Un clásico que crece

La Feria de Pascuas se consolida año a año como un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, donde la gastronomía y las tradiciones ocupan un lugar central.

En un contexto donde el consumo de productos artesanales gana cada vez más protagonismo, este tipo de iniciativas no solo impulsan a los emprendedores, sino que también invitan a redescubrir sabores clásicos en un entorno al aire libre pensado para disfrutar en familia.