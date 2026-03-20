Finde largo en Mendoza: todo lo que podés hacer entre teatro, música y cultura

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir un fin de semana largo con una agenda cargada de actividades culturales y artísticas que invitan a salir, recorrer y disfrutar. Con propuestas que abarcan teatro , música , cine y exposiciones, la capital mendocina se posiciona como un escenario activo tanto para vecinos como para turistas.

Durante estos días, distintos espacios culturales abrirán sus puertas con una programación variada y de calidad, pensada para todos los gustos y edades.

La agenda comienza el viernes con opciones destacadas en distintos puntos de la Ciudad. En el Teatro Quintanilla se presentará la obra “La Pilarcita” a las 21.30, una propuesta que combina sensibilidad y profundidad en escena.

En simultáneo, la Nave Cultural ofrecerá “No siempre se llora de la misma manera”, una obra de la compañía colombiana Naieté que aporta una mirada internacional a la programación local.

Para los amantes del cine, el Microcine Municipal proyectará “Hasta los huesos” en el marco del ciclo “Terror en el Terroir”, una propuesta que mezcla cine de género con identidad regional.

Diseño sin título (53) Foto: Nave Cultural

Sábado: música, humor y clásicos revisados

El sábado continuará con una agenda intensa. En la Nave Cultural se desarrollará una nueva edición del ciclo Acústicos 360, que presentará un concierto inmersivo de The Best, en homenaje a Tina Turner, desde las 20. La propuesta se completa con un patio cervecero y opciones gastronómicas, sumando una experiencia integral.

Ese mismo día, el Teatro Mendoza dará inicio a su temporada 2026 con “Jubilada”, un unipersonal de humor protagonizado por Jessica Torrijos, que promete una noche de risas y reflexión.

Por su parte, el Teatro Quintanilla presentará “El Kaso Dora”, una obra que reinterpreta desde una mirada contemporánea uno de los casos clínicos más conocidos del psicoanálisis.

teatro mendoza

Domingo: música en vivo y propuestas con memoria

El domingo, la música tomará el protagonismo con el ciclo Candlelight en el Teatro Mendoza, que ofrecerá dos funciones en un formato íntimo a la luz de las velas. A las 18 se podrá disfrutar de “Las cuatro estaciones de Vivaldi”, mientras que a las 20.30 se presentará un tributo a Hans Zimmer.

En paralelo, el Teatro Quintanilla será escenario de “Retratos del nunca más”, una propuesta de danza teatro en el marco de las actividades por el Día de la Memoria.

Museos y espacios históricos abiertos

Además de la programación artística, los museos municipales también formarán parte de la agenda. El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza contará con tres exposiciones activas, mientras que su anexo en el Parque Central ofrecerá otra muestra vigente.

El Museo del Área Fundacional abrirá sus puertas durante el sábado y el domingo con horarios especiales, invitando a recorrer los orígenes de la Ciudad.

A su vez, la Casa de San Martín podrá visitarse el sábado de 9 a 19, mientras que el domingo y el lunes abrirá de 14 a 19. El martes permanecerá cerrada.

Servicios para turistas

Para quienes visiten la Ciudad, los centros de atención al turista estarán disponibles en distintos puntos. La sede ubicada en la Municipalidad funcionará durante todo el fin de semana largo con horarios extendidos, al igual que el punto de información en plaza Independencia.