WhatsApp: el truco que reveló Meta para controlar quién puede ver tus estados

WhatsApp envió un mensaje a todos sus usuarios explicando detalles clave para controlar la privacidad a la hora de publicar estados.

WhatsApp emitió en las últimas horas un mensaje clave explicando el truco que permite controlar quién ve tus publicaciones en los estados. Tus estados solo son visibles para tus contactos, y también puedes excluir personas y grupos específicos. No importa qué opción elijas, tus estados solo se comparten con las personas que quieres.

WhatsApp ha recordado a sus usuarios que existe una función de privacidad que no todos conocen, pero que permite decidir con precisión qué contactos pueden ver tus estados. Si buscás que cierto contenido solo lo vean algunas personas específicas —o que alguien en particular no lo vea—, hay que cumplir algunos pasos para cambiar la configuración.

Si sos de las personas que les encanta subir estados pero no querés que todos tus contactos vean tus publicaciones, esta configuración puede servirte.

Cómo esconder los estados de WhatsApp La herramienta permite crear una especie de filtro: puedes elegir mostrar tus estados a todos tus contactos, excluir algunos, o compartirlos solamente con una lista reducida de personas. Esa flexibilidad brinda más control sobre la privacidad de lo que compartes.

Pasos para fijar quién ve tus estados: