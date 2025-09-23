WhatsApp: el truco que reveló Meta para controlar quién puede ver tus estados
WhatsApp envió un mensaje a todos sus usuarios explicando detalles clave para controlar la privacidad a la hora de publicar estados.
WhatsApp emitió en las últimas horas un mensaje clave explicando el truco que permite controlar quién ve tus publicaciones en los estados. Tus estados solo son visibles para tus contactos, y también puedes excluir personas y grupos específicos. No importa qué opción elijas, tus estados solo se comparten con las personas que quieres.
WhatsApp ha recordado a sus usuarios que existe una función de privacidad que no todos conocen, pero que permite decidir con precisión qué contactos pueden ver tus estados. Si buscás que cierto contenido solo lo vean algunas personas específicas —o que alguien en particular no lo vea—, hay que cumplir algunos pasos para cambiar la configuración.
Si sos de las personas que les encanta subir estados pero no querés que todos tus contactos vean tus publicaciones, esta configuración puede servirte.
Cómo esconder los estados de WhatsApp
La herramienta permite crear una especie de filtro: puedes elegir mostrar tus estados a todos tus contactos, excluir algunos, o compartirlos solamente con una lista reducida de personas. Esa flexibilidad brinda más control sobre la privacidad de lo que compartes.
Pasos para fijar quién ve tus estados:
Entra a WhatsApp y dirígete a la pestaña de Estados o Novedades.
Toca el menú de tres puntos, generalmente ubicado en la esquina superior derecha.
Selecciona la opción de Privacidad de estados.
Elige entre estas alternativas:
Ver el estado: todos los contactos.
“Mis contactos, excepto…”: puedes excluir a ciertos usuarios que no quieres que lo vean.
“Solo compartir con…”: solo aquellos que tú selecciones podrán verlo.
Qué hay que saber sobre la privacidad en WhatsApp
La configuración que elijas vale para todos los estados futuros, no para los ya publicados. Si seleccionas la opción de compartir solo con ciertas personas, esa preferencia queda guardada hasta que decidas modificarla.
La función está disponible tanto en dispositivos Android como en iOS.La visibilidad del estado también está ligada a si tienes activadas o no las confirmaciones de lectura; si están desactivadas, no podrás ver quién vio tus estados.
Con esta función podés evitar que ciertas personas vean tus publicaciones accidentales, tus fotos de viajes o contenido más personal. Es una forma simple de mejorar tu privacidad sin tener que dejar de usar la función de estados por completo.
Esta función no es la misma que la que prepara Meta para WhatsApp respecto de la "lista de mejores amigos" o "close friends" como se utiliza en Instagram. Esa actualización llegará pronto a la app, pero aún no se encuentra disponible y busca que cada usuario tenga una lista VIP en la que publica sus historias.