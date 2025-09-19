Paso a paso: cómo recuperar una cuenta de WhatsApp

WhatsApp cuenta con más de dos mil millones de usuarios, y perder el acceso al servicio de mensajería puede generar grandes preocupaciones.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo. En este contexto, más de dos mil millones de usuarios se comunican a través de ellas, haciéndola parte de su vida cotidiana, por lo que perder el acceso al servicio, puede ser una situación preocupante.

Ante estos casos, existen soluciones concretas que permiten recuperar el perfil y reforzar la seguridad para evitar nuevos inconvenientes. Con simples pasos, es posible volver a tomar el control de la cuenta y garantizar que cualquier caso no autorizado quede bloqueado por completo.

Según un informe internacional, las personas utilizan el celular 4,8 horas diarias. Esto es, aproximadamente 61 días enteros por año. Foto: Agencia EFE WhatsApp cuenta con más de dos mil millones de usuarios. Foto: Agencia EFE

¿Cómo recuperar la cuenta de WhatsApp? Lo importante es mantener activa la línea asociada, ya que el número telefónico es fundamental para recibir el código de verificación que habilita el reingreso. Mientras esto ocurre, se recomienda alertar a los contactos de la manera en que se pueda, para evitar que caigan en posibles engaños o estafas desde el perfil de WhatsApp. Además, es importante tener en cuenta que no se debe reportar la cuenta hackeada, ya que esto podría derivar en una inhabilitación que complique aún más la situación.

La forma más directa de recuperar el acceso es iniciar sesión desde otro dispositivo con el número afectado y validar la identidad con el código de seis dígitos que llegará por SMS o llamada. Si estaba activa la verificación en dos pasos, también se solicitará el PIN correspondiente. En caso de no tenerlo, será necesario esperar siete días para ingresar nuevamente. Una vez completado este proceso, cualquier acceso no autorizado quedará automáticamente desconectado.