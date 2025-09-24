¿Conviene tener Meta IA activada en WhatsApp? Lo que tenés que saber

La inteligencia artificial de Meta está activa en WhatsApp y genera dudas sobre privacidad, seguridad y control de datos. Qué riesgos implica y cómo protegerte.

Meta IA en WhatsApp: la función que preocupa por su acceso a datos y falta de cifrado.Foto: Archivo

Desde que Meta activó su inteligencia artificial en WhatsApp, miles de usuarios comenzaron a notar un nuevo ícono azul en sus chats. Aunque promete ser una tecnología útil con respuestas rápidas, generación de imágenes y ayuda personalizada, también plantea dudas sobre la privacidad, el control de datos y la seguridad digital.

Uno de los principales puntos críticos es que los mensajes enviados a Meta IA no están cifrados de extremo a extremo, como ocurre en los chats tradicionales. Esto significa que la información compartida puede ser almacenada, analizada y utilizada para entrenar modelos de inteligencia artificial, sin que el usuario tenga pleno control sobre ella.

Además, la IA puede activarse por error en grupos o conversaciones al escribir “@MetaAI”, lo que genera interacciones no deseadas. Muchos usuarios reportan que no hay una opción clara para desactivarla, y que incluso al archivar el chat, la función sigue disponible.

Esta inteligencia artificial sorprendió a miles de usuarios cuando apareció de la nada en WhatsApp Foto: Shutterstock La inteligencia artificial puede activarse por error y no se puede desactivar por completo. Foto: Shutterstock

Otro aspecto que preocupa es la recopilación de datos en segundo plano, ya que Meta puede acceder a información del dispositivo, hábitos de uso y preferencias, incluso sin una interacción directa con la IA. Esto genera inquietud entre quienes priorizan la privacidad y buscan mantener sus conversaciones protegidas.