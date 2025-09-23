Limpieza: los trucos infalibles para dejar los muebles de cocina impecables

La cocina es una de las partes que más se usa en el hogar y también la que más se ensucia porque allí se realiza la cocción de los alimentos. Los muebles que están en la cocina acumulan grasa, por eso es importante realizar una limpieza profunda.

Para mantener la limpieza de los muebles de cocina existen trucos infalibles que dan buenos resultados y que además no dañan el material del mobiliario. Es cuestión de poner manos a la obra.

En el caso de que se trate de muebles de madera requieren de cuidados especiales para no perder el brillo. Para eso se quita el polvo con un paño de microfibra, agua y un poco de vinagre blanco. Se mezcla un cuarto de taza de ese ingrediente y una cucharada de jabón neutro si se quiere realizar una limpieza más profunda. Secar con un paño limpio para no dañar la madera.

Los muebles a medida para la cocina son la garantía segura para tu hogar. Conocé los detalles en esta nota Foto: Shutterstock

En tanto, para los muebles laminados y de melamina se puede preparar una solución con jabón para platos y agua tibia. Se humedece un paño de microfibra en esa solución y se limpia la superficie.

En el caso de manchas difíciles como las de grasa se puede usar un poco de alcohol isopropílico. Para eso se aplica una pequeña cantidad en un paño frotando la mancha con cuidado. Después se limpia la zona con un paño húmedo y se seca bien.

En este tipo de muebles está prohibido realizar una limpieza con productos abrasivos como limpiadores en polvo, estropajos o esponjas de alambre que pueden dañar el laminado.

Por último, para los muebles lacados y brillantes lo mejor es un paño de microfibras con productos específicos paa este tipo de material. También se puede mezclar jabón neutro y agua que funciona muy bien para esta limpieza.