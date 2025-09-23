Limpieza: el trucazo casero para quitar las manchas amarillas de la gorra

A veces las gorras blancas suelen ponerse amarillas y cuesta recuperarlas. Sin embargo, existe un truco casero de limpieza para solucionar este problema en simples pasos y con productos que son muy económicos. Una mezcla que no falla.

En primer lugar, lo importante es tener a mano todos los ingredientes para realizar la limpieza: alcohol , jabón de ropa en barra y bicarbonato de sodio .

Primero se rocía un poco de alcohol sobre la parte amarilla y se deja actuar unos minutos. Esto permitirá que se disuelva la suciedad y las manchas antes del lavado principal.

Luego se prepara la solución colocando el jabón en barra en un recipiente con bicarbonato de sodio y agua caliente. Remover bien para que se integren los ingredientes. Luego con un cepillo humedecido en la mezcla frotar en la zona manchada de la gorra.

Hay que recordar que el bicarbonato de sodio es un gran blanqueador natural que permitirá combatir el color amarillento. Cuando la mancha empieza a desaparecer hay que enjuagar bien con agua limpia para eliminar todos los residuos.

Otra alternativa de limpieza es mezclar en partes iguales vinagre y agua tibia. Se humedece un paño en la solución y se frota suavemente. Este ingrediente ayudará a desodorizar y a realizar una limpieza potente.

Por último, finalizada la limpieza, es importante dejar secar la gorra al aire libre evitando el sol directo y así se prolongará su vida útil.