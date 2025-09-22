Limpieza: el trucazo infalible para combatir las manchas de grasa y de tomate en la ropa
La limpieza de las prendas es más efectiva usando sal, vinagre y bicarbonato de sodio entre otros productos.
La limpieza de la ropa se puede complicar cuando se trata de manchas difíciles como las de grasa y de salsa de tomate. Sin embargo, no todo está perdido y hay trucos con productos económicos para dejar las prendas impecables.
Trucos de limpieza
En todos los casos lo importante es tratar de quitar las manchas lo antes posible antes de que penetren con fuerza en las fibras. Se puede empezar con las manchas de grasa usando sal, talco o maicena. Se cubre la mancha con una capa generosa para que absorba la grasa. Dejar actuar media hora, cepillar y llevar a la lavadora.
También se puede usar jabón para lavar platos porque sirve para combatir la grasa. Se aplica una pequeña cantidad y se frota con un cepillo suave. Enjuagar con agua tibia y llevar a la lavadora.
En tanto, para las manchas de tomate se recomienda usar vinagre blanco que es un gran aliado de la limpieza porque su acidez permite descomponer los pigmentos. Se remoja la mancha en ese ingredientes y se frota con agua fría.
Otra opción es usar bicarbonato de sodio creando una pasta con este producto y agua. Se aplica sobre la mancha y se frota con un cepillo, luego retirar la pasta y lavar la prenda en la lavadora.
También el jabón de ropa líquido puede servir para quitar la mancha de tomate. Se usa frotando la prenda antes de llevarla a la lavadora. Con estos trucos de limpieza la ropa volverá a estar impecable.