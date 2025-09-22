Netflix: el drama coreano que está explotando entre la audiencia

"Bon appétit, majestad", es una popular serie coreana que está explotando en Netflix logrando récords de audiencia. La producción mezcla drama histórico, fantasía y comedia romántica. La talentosa actriz y cantante Im Yoon-a interpreta a una chef de Estrella Michelin.

“Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La serie gira en torno a la chef talentosa que se transporta en el tiempo y tiene que usar su ingenio y todas sus habilidades culinarias para poder sobrevivir en la corte real. La mujer deberá conquistar el paladar de un monarca tiránico que es muy exigente con los sabores.

La crítica aclama la serie por tener un guión ágil y una gran recreación d e los platos de fusión y el encanto de cada uno de sus personajes, lo que que hecho que se posiciones entre los títulos más vistos de Netflix .

Este drama de Netflix tiene doce episodios que duran entre 70 y 80 mintuos cada uno. El final está previsto apra el 28 de septiembre.

Calendario

Episodios 1 y 2 - 23 y 24 de agosto

Episodios 3 y 4 - 30 y 31 de agosto

Episodios 5 y 6 - 6 y 7 de septiembre

Episodios 7 y 8 - 13 y 14 de septiembre

Episodios 9 y 10 - 20 y 21 de septiembre

Episodios 11 y 12 - 27 y 28 de septiembre.