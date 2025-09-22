Limpieza: el trucazo casero con un medicamento para blanquear ropa

Se puede realizar una limpieza profunda para devolverle a la prenda el color original usando aspirinas que tienen un potente efecto blanqueador.

La ropa blanca con el uso y el paso del tiempo tiende a percudir y adquiere un tono amarillento o grisáceo. Sin embargo, existe un truco casero de limpieza con un medicamento que le devolverá el color en simples pasos.

Limpieza Todos saben que el jabón blanco es uno de los productos que más se usa para eliminar manchas, pero hay otras cosas que ayudan a potenciar la limpieza de las prendas blancas como la aspirina.

El truco más eficaz para limpiar las manchas de la ropa blanca Las prendas blancas son propensas a mancharse. Foto: Freepik El truco más eficaz para la limpieza de las manchas de la ropa blanca. Foto: Freepik

Además de ser un medicamento y un potente enraizante para los esquejes, la aspirina sirve para revitalizar la ropa y le devuelve su aspecto original. Si bien no reemplaza a los blanqueadores, es una alternativa menos agresiva para las prendas delicadas.

Cómo usarla Para poder quitar las manchas amarillas se coloca agua tibia en un blade y se disuelven unas cinco pastillas en el agua. Se recomienda triturarlas para que se disuelvan con mayor facilidad. Luego se introduce la prenda y hay que asegurarse de que quede empapada para que la limpieza tenga resultados.