El gran secreto de la jardinería: cómo una aspirina puede ayudar a enraizar tus plantas

Sin dudas que los están metidos de lleno en el mundo de la jardinería conocen los mejores trucos caseros de enraizamiento sobre todo para aquellos que intentan que sus esquejes echen raíces y no lo logran. Con este truco se puede lograr.

Los esquejes son la opción definitiva para el crecimiento rápido de las plantas, ¡Tenés que probarlo! Foto: Shutterstock

La clave para el enraizamiento está en el compuesto que está presente en las aspirinas: el ácido salicílico. No solo es para calmar malestares sino que además se transforma en un estimulante natural para las plantas . Ayuda a fortalecer sus defensas y favorece el crecimiento de las raíces.

Para lograr esto se necesita triturar una tableta de aspirinas y disolver en un vaso de agua. Luego hay que sumergir los esquejes colocando la base dentro y se dejan reposar unas horas. Una vez que absorbieron la solución se plantan y se puede regar la tierra para que la planta crezca más rápido.

Se recomienda usar esta mezcla para las plantas durante el proceso de enraizamiento para no saturar los esquejes. El resultado estará a la vista en poco tiempo con plantas más resistentes, raíces más robustas y un jardín que estará lleno de vitalidad.

Lo importante es cumplir con los consejos de los que saben de jardín y verán cómo en poco tiempo las plantas empiezan a echar raíces. Siempre hay que usar la aspirina con moderación para no perjudicar al jardín.