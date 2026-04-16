Café y bicarbonato para la limpieza: por qué recomiendan esta mezcla

En la heladera: colocá una mezcla de café seco y bicarbonato en un recipiente pequeño sin tapa. Ayudará a absorber el olor de alimentos fuertes como la cebolla o el queso.

En las manos: si cocinaste con ajo o pescado, frotar tus manos con un poco de esta pasta eliminará el rastro aromático de inmediato, dejando la piel limpia y suave.