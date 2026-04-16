Café y bicarbonato para la limpieza: por qué recomiendan esta mezcla
Descubrí el poder del café y bicarbonato para la limpieza. El truco viral para dejar tus ollas nuevas y eliminar malos olores en casa de forma ecológica.
Cada vez más hogares prefieren usar trucos caseros para la limpieza de casa que productos químicos. En este caso, se hizo viral la mezcla de bicarbonato de sodio con café para eliminar los restos pegados en el fondo de las ollas que parecen imposibles de quitar.
Cómo preparar y aplicar la pasta limpiadora
Para aplicar este truco de limpieza, solo necesitás dos ingredientes que ya tenés a mano:
La mezcla: combina dos cucharadas de café usado (la borra) con una cucharada de bicarbonato de sodio.
La pasta: si es necesario, agregá unas gotas de agua hasta formar una pasta consistente.
Aplicación: extendé la mezcla sobre la superficie quemada o con grasa y frotá suavemente con una esponja.
El secreto: el café actúa como un exfoliante natural que arrastra la suciedad, mientras que el bicarbonato desengrasa y neutraliza los olores.
Otros usos de esta mezcla en la limpieza de casa
Además de su poder abrasivo que puede dejar las ollas como nuevas y ahorrarnos un dolor de cabeza, esta combinación es útil para combatir malos olores. Al ser dos componentes altamente absorbentes, podés utilizarlos para:
En la heladera: colocá una mezcla de café seco y bicarbonato en un recipiente pequeño sin tapa. Ayudará a absorber el olor de alimentos fuertes como la cebolla o el queso.
En las manos: si cocinaste con ajo o pescado, frotar tus manos con un poco de esta pasta eliminará el rastro aromático de inmediato, dejando la piel limpia y suave.
En el tacho de basura: esparcir un poco de la mezcla seca en el fondo de la bolsa ayuda a neutralizar la descomposición de los residuos orgánicos.