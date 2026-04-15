Cómo limpiar las manchas negras de la mampara de la ducha

En muchos hogares, la mampara del baño reemplazó a la antigua cortina. Aunque es más fácil de limpiar también sufre con el paso del tiempo. Con el uso aparecen manchas negras en las esquinas, gomas y perfiles de aluminio que no son para nada estéticas: se trata de moho y hongos que proliferan por la humedad.

1. Preparar la mezcla: colocar en un rociador partes iguales de vinagre blanco y agua caliente. Esta solución ayuda a aflojar la suciedad y eliminar el moho.

2. Aplicar sobre la mampara: rociar bien toda la superficie, especialmente en las zonas con manchas negras. Dejar actuar entre 10 y 15 minutos para que el producto haga efecto.

3. Frotar las manchas: con una esponja o un cepillo suave, frotar las áreas afectadas. En las juntas o rincones, usar un cepillo de dientes para llegar mejor.

4. Usar bicarbonato para manchas difíciles: si quedan restos, aplicar bicarbonato de sodio directamente o hacer una pasta con un poco de agua. Frotar nuevamente hasta que desaparezcan.

5. Enjuagar: retirar los restos con agua limpia para eliminar cualquier residuo de vinagre o bicarbonato.

Limpieza de la mampara del baño. Foto: YouTube - Cleanspiration Hints & Tips Usar guantes de goma durante todo el proceso para proteger la piel y ventilar el baño mientras se limpia. Foto: YouTube - Cleanspiration Hints & Tips

Finalmente, para que la limpieza valga la pena y las manchas no regresen rápidamente, la clave es la prevención diaria. Una vez que la mampara esté impecable, lo más recomendable es secar las superficies después de cada ducha con un paño de microfibra o un secador de vidrios manual para evitar que el agua se estanque en los perfiles.