Cómo blanquear las juntas de los azulejos con una limpieza profunda usando un solo ingrediente del botiquín

Decile adiós al moho con esta limpieza profunda de azulejos. El truco casero con un ingrediente del botiquín que deja las juntas blancas en minutos.

Un cepillo de dientes viejo es la herramienta ideal para esta limpieza. Foto: IA Gemini

Las juntas de los azulejos son las grandes olvidadas de la limpieza, hasta que el blanco original desaparece. Con el tiempo, la humedad y el jabón las transforman en una línea gris o negra que arruina por completo la estética del baño o la cocina. Pero antes de gastar en productos químicos, hay un truco casero que puede dejarla como nuevas en minutos.

La clave para blanquear las juntas de la pared es utilizar agua oxigenada. Un ingrediente que gana terreno en casa por su eficacia y bajo costo. Este producto, que suele estar en el botiquín de casa para curar heridas, resulta un blanqueador potente para el hogar.