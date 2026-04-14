Cómo blanquear las juntas de los azulejos con una limpieza profunda usando un solo ingrediente del botiquín
Decile adiós al moho con esta limpieza profunda de azulejos. El truco casero con un ingrediente del botiquín que deja las juntas blancas en minutos.
Las juntas de los azulejos son las grandes olvidadas de la limpieza, hasta que el blanco original desaparece. Con el tiempo, la humedad y el jabón las transforman en una línea gris o negra que arruina por completo la estética del baño o la cocina. Pero antes de gastar en productos químicos, hay un truco casero que puede dejarla como nuevas en minutos.
La clave para blanquear las juntas de la pared es utilizar agua oxigenada. Un ingrediente que gana terreno en casa por su eficacia y bajo costo. Este producto, que suele estar en el botiquín de casa para curar heridas, resulta un blanqueador potente para el hogar.
El paso a paso para dejarlos como nuevos
- Limpieza previa: pasá un trapo para quitar el polvo o la grasa superficial de los azulejos.
- Aplicación directa: colocá agua oxigenada en un atomizador y rocía sobre las juntas. Si la suciedad está muy pegada, mezcla con bicarbonato de sodio.
- Dejá actuar: el producto debe estar al menos 15 minutos antes de enguajar.
- Frotado mínimo: con un cepillo de dientes viejo, frotá suavemente y el color negro va desapareciendo.
- Enjuage: pasá un paño con agua tibia.
Por qué este truco casero es mejor que la lavandina
Aunque la lavandina es el desinfectante por excelencia, el agua oxigenada ofrece una ventaja clave en las superficies porosas: su acción efervescente ayuda a desprender la suciedad desde el interior de la junta. Mientras que el cloro suele quedarse en la superficie, este aliado del botiquín penetra profundamente para eliminar las esporas del hongo y evitar que las manchas negras reaparezcan a los pocos días.