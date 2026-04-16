Cómo quitar cera de vela de cualquier superficie: el sencillo truco con calor y papel

Un descuido con las velas encendidas puede terminar con una mancha de cera en el mantel, la alfombra o los muebles de madera. Si bien parece difícil de arreglar, existe un método de limpieza con elementos que todos tienen en su hogar.

Generalmente cuando se derrama cera las personas intentan quitarla con un cuchillo o una espátula. El problema es que eso puede rayar superficies o dañar las fibras de las telas. El secreto para la limpieza profesional está en controlar la temperatura.

Existe un método muy recomendado por expertos en limpieza debido a su eficacia para "absorber" el problema. En primer lugar, no intentar limpiar cuando la cera está líquida porque solo se extiende la mancha. Se puede usar un cubo de hielo para endurecerla con rapidez.

Luego, con mucho cuidado y usando algo plástico como una tarjeta vieja, quitar los trozos más grandes para que se desprendan fácilmente. Colocar una bolsa de papel madera o absorbente y aplicar calor. Pasar una plancha a temperatura media sobre el papel y la cerca será absorbida en forma inmediata.

Si el derrame ocurrió sobre una mesa de madera o un frasco de vidrio, el calor sigue siendo un aliado, pero con matices. En superficies delicadas, usar un secador de pelo para ablandar la cera. Una vez que esté brillante y blanda, limpiar con un paño suave embebido en una mezcla de agua y un poco de vinagre blanco para eliminar el residuo oleoso.

En tanto, para frascos de vidrio o portavelas pequeños, meterlos al freezer por una hora hará que la cera se contraiga y se desprenda sola con un ligero toque.