Limpieza: el truco de los plomeros para dejar la ducha implecable y sin sarro

Es posible evitar la acumulación de sarro con este truco de limpieza. Una de las claves es el uso del vinagre.

La ducha -por la humedad que se acumula- generalmente siempre tiene sarro y cal que son difíciles de quitar. Sin embargo, existe un truco de limpieza que usan muchos los plomeros que es infalible para terminar con este problema rápido.

Limpieza Para empezar, se coloca una bolsa hermética cubriendo la ducha, luego se añade vinagre y agua tibia y hay que sellar con cinta para que no se abra. Luego se deja en reposo al menos una hora para que el sarro se ablande y transcurrido ese tiempo quedará como nueva. Secar con un paño de microfibra.

ducha (2) Quedará lista para usar con esta limpieza.

Más trucos Otra de las fórmulas infalibles es mezclar en partes iguales vinagre y bicarbonato de sodio. Aplicar la mezcla y dejar actuar media hora. Luego con un cepillo de cerdas blandas frotar para que se desprenda el sarro acumulado. Enjuagar con abundante agua.

También se puede usar limón que es otro aliado de la limpieza por el contenido alto en ácido cítrico. Es bueno para las griferías. Se corta un limón por la mitad y se frota directamente por la grifería cromada. Eso permitirá que se disuelva el sarro. Dejar actuar unos minutos y enjuagar.