Cómo y por qué debes desactivar la inteligencia artificial en WhatsApp

Esta es la guía sencilla para disminuir la presencia de la IA en tus chats. Descubre cómo hacerlo en pocos pasos.

Meta AI es la inteligencia artificial de WhatsApp para asistir a los usuarios a responder preguntas o hacer algunas tareas dentro de la aplicación. Esta IA promete hacer tus conversaciones más rápidas y agradables, solo tienes que preguntarle lo que necesitas. Sin embargo, hay una preocupación creciente entre usuarios que quieren desactivar esta función y acá te contamos por qué.

¿Cómo desactivar la inteligencia artificial de WhatsApp? Mientras que en Europa se puede eliminar la presencia de la IA por completo, en Argnentina solo se puede reducir. Para ello tienes que abrir la conversación con Meta AI en WhatsApp y presionar el ícono de tres puntos verticales en la esquina superior derecha. Luego seleccionar “Eliminar la conversación” y confirma la operación.

META La inteligencia artificial tiene mil millones de usuarios activos mensuales, según declaraciones de Mark Zuckerberg en 2025. Archivo.

Haciendo esto, Meta IA desaparece de tus contactos o chats recientes, pero no significa que deja de funcionar. En el caso de que quieras volver a usar la inteligencia artificial, solo tienes que buscar “Meta IA” entre tus contactos y comenzar una nueva conversación.

¿Por qué deberías desactivar la IA? WhatsApp asegura que Meta proporciona información y asistencia segura, pero algunos usuarios se preocupan por su privacidad. Ellos temen que su información acabe en manos equivocadas o que Meta utilice algunos datos para personalizar las conversaciones o mandar notificaciones constatemente.