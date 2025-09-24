WhatsApp estrena una nueva función para traducir mensajes: cómo se usa

WhatsApp sigue renovándose para los millones de usuarios que tiene actualmente en el mundo. Esta es la nueva función.

WhatsApp anunció recientemente la incorporación de una nueva herramienta que permite traducir mensajes en tiempo real dentro de los chats. Esta función estará disponible en conversaciones individuales, grupos y actualizaciones de canales, con el fin de derribar las barreras idiomáticas entre sus más de 3.000 millones de usuarios en 180 países.

Esta función llegará para quedarse ya que es una novedad muy importante para los usuarios que reciben actualmente mensajes de personas que están en otras partes del mundo o que simplemente hablan en otros idiomas y mantienen conversaciones así.

Apretando un solo botón, WhatsApp busca evitar el proceso de copiar-pegar en el Traductor de Google para poder tener una conversación más fluida sabiendo en todo momento de qué estamos hablando con la otra persona.

Cómo usar el traductor de WhatsApp Para usar esta función nueva, el usuario debe mantener presionado el mensaje en otro idioma y seleccionar la opción “Traducir”, de modo que el texto se muestre en la lengua configurada en la aplicación. En Android, también será posible activar la traducción automática para toda la conversación, de forma que cada nuevo mensaje se traduzca al instante.

La compañía aclaró que es necesario descargar previamente los idiomas que se deseen utilizar. Además, subrayó que las traducciones se procesan de manera local en el dispositivo, garantizando la privacidad de los chats.