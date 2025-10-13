WhatsApp le dice "adiós" a los números de teléfono: de qué se trata esta nueva actualización

WhatsApp, la app de mensajería más usada del mundo da un nuevo paso en materia de seguridad y privacidad para sus usuarios.

La aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo dará un paso importante respecto a la autenticación de cuentas. WhatsApp está comenzando a analizar la posibilidad de eliminar el número de teléfono como forma de identificación. Con este paso, el usuario podría elegir un nombre de usuario único.

Este cambio representa una mejora técnica y una respuesta a las demandas de mayor privacidad y seguridad, ya que hasta este momento cada cuenta debía vincularse a un número personal, dejando expuesta información sensible para algunos usuarios. Ahora, quienes usen WhatsApp podrán interactuar usando un alias, como en Telegram u otras aplicaciones. Se trata de una actualización que se encuentra en la versión beta 2.25.28.12 para Android, marcará un antes y un después en la experiencia de uso.

Cambios WhatsApp - Interna 3 En qué consiste esta actualización de WhatsApp Según pudo saberse, Meta está desarrollando un sistema de reserva de nombres de usuario que permitirá a los clientes asegurar su alias antes del lanzamiento oficial. Esta herramienta se encontrará dentro del perfil personal, entre la información del número de teléfono y los enlaces de contacto. A diferencia del actual formato, este permitirá enviar mensajes simplemente con su alias, algo que ya forma parte del funcionamiento cotidiano de Telegram. La función todavía se encuentra en desarrollo, pero se espera que llegue de manera progresiva a nivel global.