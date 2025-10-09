WhatsApp sumó una nueva función clave para las videollamadas grupales

WhatsApp , la aplicación de mensajería instantánea con millones de usuarios en todo el mundo, lanzó una nueva función para las videollamadas grupales que promete cambiar con el eje que traía hasta el momento. Se trata de una actualización en esa herramienta que es muy utilizada.

Si realizás constantemente videollamadas grupales, esta función nueva de WhatsApp es realmente para vos. Si necesitas comunicarte con familiare que viven lejos, si tenés que organizar el minuto a minuto de la juntada con amigos o tenés una reunión laboral en la que hay que ordenar a quienes vayan a hablar en la misma, la herramienta anunciada te facilitará las cosas.

El nuevo sistema que anunció WhatsApp fue notificado este jueves a todos los usuarios . "Nuevo: reacciona y levanta la mano en videollamadas", confirmó la aplicación en un mensaje privado.

"Ya sea que estés con tu grupo de estudio o en una reunión de trabajo, usa reacciones con emojis y la opción de levantar la mano para aumentar la productividad de las llamadas. Toca los tres puntos mientras estás en una videollamada y, luego, selecciona un emoji o toca Levantar la mano", explicaron desde la app.

Se trata de una función que ya utliza Meet y Zoom, las dos plataformas más importantes para realizar videollamadas que tuvieron furor desde la pandemia hasta ahora ya que la virtualidad ganó terreno y demostró que muchas actividades presenciales se podían realizar desde la comodidad del hogar.

WhatsApp permitirá videollamadas de hasta 8 participantes en los próximos días WhatsApp permite videollamadas grupales con actualizaciones.

En estas apps se puede levantar la mano para pedir el turno para hablar y así manifestar que uno como usuario tiene intenciones de manifestar algo respecto de lo que se está tratando en la reunión, ya que hablar encima de lo que otro usuario está hablando puede ser incómodo. A su vez, deja registro de que uno quiere participar y que está prestando atención a lo que se dice.

Estos recursos están pensados para mejorar la experiencia en reuniones con muchos participantes, evitando interrupciones y promoviendo una comunicación más fluida.

WhatsApp reafirma que todas las llamadas personales continúan protegidas por cifrado de extremo a extremo, de modo que solo los participantes tienen acceso al contenido de la conversación.

Se recomienda que la aplicación esté actualizada para comenzar a utilizarla en tu teléfono celular ya sea de Android o iOS.