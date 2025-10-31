WhatsApp prepara su llegada oficial al Apple Watch: cómo será la nueva versión

La aplicación de mensajería más popular del mundo, WhatsApp , está desarrollando una versión especialmente diseñada para el Apple Watch . Esta nueva edición promete ofrecer una experiencia mucho más completa que la simple recepción de notificaciones, como ocurre hasta ahora e innovará en el mundo de la comunicación.

Hasta el momento, los usuarios del reloj de Apple solo podían ver alertas y fragmentos de mensajes . Sin embargo, la compañía Meta, dueña de WhatsApp, se encuentra probando internamente una app nativa que permitirá un uso más funcional directamente desde la muñeca.

A diferencia de la versión actual, que solo muestra avisos de mensajes entrantes, la futura aplicación permitirá leer chats completos, responder con texto o voz, escuchar mensajes de audio e incluso abrir imágenes y archivos multimedia sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Otro cambio destacado será la incorporación de un indicador de conexión que mostrará en pantalla si el reloj está correctamente sincronizado con el iPhone o si la vinculación se ha perdido.

No obstante, la app no funcionará de manera totalmente independiente: seguirá requiriendo la conexión con el teléfono, igual que sucede en los relojes con sistema Wear OS de Android. Por lo tanto, todavía no será posible dejar el móvil en casa y usar WhatsApp solo desde el reloj.

iPhone-Apple Watch - Interna 4 Cada vez más funciones para WhatsApp en el nuevo mundo digital.

Desde cuándo estará disponible

Por el momento, la nueva versión se encuentra en fase de pruebas a través del programa beta de Apple TestFlight. Meta aún no confirmó una fecha de lanzamiento oficial para todos los usuarios, aunque se espera que llegue en los próximos meses si las pruebas resultan exitosas.

El lanzamiento de una app nativa de WhatsApp para el Apple Watch representa un avance importante en la integración entre los relojes inteligentes y las plataformas de mensajería. La posibilidad de interactuar de manera más directa con los chats desde la muñeca transformará la forma en que los usuarios se comunican en movimiento.

Con esta actualización, Meta busca reforzar su presencia en el ecosistema de Apple y extender las funciones de WhatsApp más allá del smartphone, adaptándose a las tendencias de los dispositivos portátiles y al ritmo de vida cada vez más conectado de los usuarios.