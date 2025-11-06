Paso a paso: cómo recuperar mensajes eliminados de WhatsApp

Existe una manera muy sencilla y eficaz de volver a tener esos mensajes importantes nuevamente en el dispositivo.

Con más de dos mil millones de usuarios, WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. En este sentido, suelen surgir muchas dudas respecto a los chats y conversaciones, precisamente en cómo recuperar mensajes eliminados.

A diferencia de otras plataformas, la app de Meta no cuenta con una papelera de reciclaje que almacene el contenido eliminado. Pero sí ofrece un sistema de respaldo que puede servir para restaurar mensajes y archivos si se cumplen ciertas condiciones. WhatsApp no guarda el historial de chats en sus servidores. Lo más parecido a una “papelera” son las copias de seguridad automáticas que realiza el dispositivo.

WhatsApp tiene más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo. Cómo recuperar mensajes eliminados en WhatsApp En los teléfonos Android, los respaldos se guardan en Google Drive, mientras que en los iPhone se almacenan en iCloud. Estas copias incluyen mensajes, fotos, videos y archivos multimedia. Si el contenido eliminado estaba dentro del último respaldo, es posible recuperarlo. Paso a paso para recuperar mensajes borrados de WhatsApp.