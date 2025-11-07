Una universidad y dos colegios de Mendoza tuvieron que ser evacuados por distintas amenazas

Una jornada de tensión se vivió este viernes en distintas instituciones educativas de Mendoza tras la recepción de amenazas anónimas que obligaron a evacuar a cientos de alumnos y docentes.

Desde la Universidad Católica Argentina (UCA) informaron que recibieron una amenaza por correo electrónico, motivo por el cual se aplicó el protocolo establecido por el Ministerio de Seguridad y Justicia. Los edificios de la universidad y de sus niveles primario y secundario fueron desalojados de inmediato.

“Se ha recibido una amenaza anónima que nos obliga a aplicar el protocolo del Ministerio de Seguridad y Justicia y a evacuar los edificios de la UCA, en sus niveles educativos primario, secundario y universitario. Por este motivo queda suspendida toda actividad hasta el día lunes”, comunicó oficialmente la institución.

Además, durante la mañana, el colegio Santa María Goretti, que pertenece a la misma comunidad educativa, también fue evacuado tras recibir un mensaje similar. Las clases fueron suspendidas durante toda la jornada.

"Se radicaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. Las actividades se van a retomar con normalidad el día lunes", detalló Gabriela Quinteros del Área de Comunicación de la UCA

En paralelo, se registró otra amenaza en la escuela Papa Francisco de Godoy Cruz, donde un correo electrónico advertía que “iban a ir con una ametralladora”. Ante el hecho, las autoridades ordenaron evacuar el establecimiento y los padres acudieron a retirar a los alumnos.

La División de Explosivos de la Policía de Mendoza se presentó en los lugares para realizar las inspecciones correspondientes, mientras personal de investigaciones trabaja para rastrear el origen de los mensajes. Hasta el momento, no se encontraron elementos sospechosos, aunque las instituciones permanecerán sin actividad hasta que se garantice la seguridad total.