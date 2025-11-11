Escalofriante: esto decía la amenaza en el importante colegio de Mendoza

Las autoridades del colegio Corazón de María, de la ciudad de Mendoza , decidieron suspender las clases este martes, tras recibir una fuerte amenaza contra los alumnos del establecimiento. El escalofriante mensaje llegó a las autoridades del colegio vía mail.

El correo que recibieron las autoridades del Corazón de María, ubicado en calle Coronel Rodríguez al 853, decía lo siguiente:

"Bonum noctis, somos unos grupos anti-católicos encargados de hacer tiroteos en todas las instituciones de dicha religión en Mendoza, mañana, martes 11 de noviembre, estaremos en el Colegio Corazón de María e iremos en un transcurso de 7:15 AM a 4:00 PM, con 2 de nuestras AK-47 y un fusil M4A4 para entregarle al diablo y a nuestro señor todas las almas posibles.

- Un shout-out para judas y dkpr hijos de puta."

image

La Policía e Infantería llegó al colegio de Ciudad pasadas las 7 para custodiar la zona.

El antecedente, una amenaza a otro colegio

La semana pasada, el colegio Santa María Goretti, que pertenece a la misma comunidad educativa, también fue evacuado tras recibir un mensaje similar. Las clases fueron suspendidas durante toda la jornada.

"Se radicaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. Las actividades se van a retomar con normalidad el lunes (por ayer)", detalló, en su momento, Gabriela Quinteros del Área de Comunicación de la UCA.