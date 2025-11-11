Suspendieron las clases de un importante colegio de Ciudad por un amenazante mensaje

Las autoridades del Colegio Corazón de María de Mendoza recibieron un fuerte mensaje y por eso decidieron suspender las clases presenciales este martes.

Este martes tuvieron que suspender las clases en el Colegio Corazón de María, de la ciudad, tras recibir un fuerte y amenazante mensaje contra los alumnos. "Somos un grupo anti-católico encargado de hacer tiroteos en todas las instituciones de dicha religión de Mendoza", comenzaba el mensaje que las autoridades recibieron en su casilla de mail.

El mensaje es una amenaza de atentado, que derivó en que se suspendan las clases presenciales en este colegio, ubicado en calle Coronel Rodríguez al 853. "Bonum noctis, somos unos grupos anti-católicos encargados de hacer tiroteos en todas las instituciones de dicha religión en Mendoza. Mañana, martes 11 de noviembre, estaremos en el Colegio Corazón de María e iremos en un transcurso de 7:15 AM a 4:00 PM con 2 de nuestras AK-47 y un fusil M4A4 para entregarle al diablo y a nuestro señor todas las almas posibles", arranca el mensaje que llegó a la casilla de las autoridades.

image Un mensaje similar al que recibió el colegio, llegó a la UCA hace algunos días. La Policía e Infantería llegó al colegio de Ciudad pasadas las 7 para custodiar la zona.

Nueva amenaza La semana pasada ocurrió lo mismo, con un mail amenazante, en la Universidad Católica Argentina (UCA). Desde el establecimiento informaron que recibieron una amenaza por correo electrónico, motivo por el cual se aplicó el protocolo establecido por el Ministerio de Seguridad y Justicia. Los edificios de la universidad y de sus niveles primario y secundario fueron desalojados de inmediato.

“Se ha recibido una amenaza anónima que nos obliga a aplicar el protocolo del Ministerio de Seguridad y Justicia y a evacuar los edificios de la UCA, en sus niveles educativos primario, secundario y universitario. Por este motivo queda suspendida toda actividad hasta el día lunes”, comunicó oficialmente la institución.