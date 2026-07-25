Muni Seligmann: del éxito en Floricienta a crear uno de los shows infantiles del momento

Hace más de dos décadas, Mariana "Muni" Seligmann conquistaba la televisión con éxitos como Floricienta y Rebelde Way. Hoy, el escenario sigue siendo su lugar, pero con otro público: miles de chicos y familias que la acompañan en "Soy Muni en Vivo" , el espectáculo infantil con el que recorrerá distintos espacios durante las vacaciones de invierno .

Con una propuesta que combina música, baile, juego e interacción con el público, la artista construyó un universo propio pensado para entretener y, al mismo tiempo, dejar aprendizajes en las infancias. El proyecto, que nació casi sin planificarlo, terminó convirtiéndose en el eje de su carrera.

En diálogo con MDZ , Muni recordó cómo pasó de las ficciones juveniles a convertirse en referente del entretenimiento infantil, habló sobre el impacto que tuvo la maternidad en su trabajo y adelantó cómo será el espectáculo imperdible para disfrutar con los más chicos en este receso invernal.

- ¡Guau! Sí, la verdad que es algo que no me imaginé en un punto que iba a suceder con mi carrera y fue pasando poco a poco hasta que en un momento me di cuenta de que era lo mío. Siempre, de muy chiquita, quise actuar y me gustaba bailar. Me formé, siempre estudié muchísimo y tuve la suerte de poder pasar por productos tan exitosos como lo fueron Floricienta y Rebelde Way . La verdad que fue una locura poder ser parte de eso y son cosas de las que no me voy a olvidar nunca más en mi vida. Lo disfruté muchísimo.

De pronto, en un momento se dio que, gracias a Cris Morena , enganché mi primer trabajo para una empresa llamada Feld Entertainment , que tiene la licencia de los shows de Disney para hacer shows en vivo. Ella le dijo a uno de los productores: "Llamala, que es la única que se forma y habla en inglés para llevártela de gira para estos shows".

Me llamaron, hice la audición y entré en un show de Winnie the Pooh donde yo era la conductora. Los personajes estaban grabados y yo era la única en vivo; como hablaba inglés -Cris sabía que yo siempre me había formado mucho-, me podía comunicar con personas de todas partes del mundo y empecé la gira por Latinoamérica. Ahí fue que Topa vino de invitado a uno de los shows, porque él era una figura de Disney, y lo conocí ahí arriba del escenario.

Muni y Topa en La Casa de Disney Junior. Disney

Él no hablaba nada de inglés. Entonces, cada vez que estábamos con los estadounidenses, yo le iba traduciendo todo. Le explicaba cosas como que a los chicos no los podía tocar del cuerpo, sino solo de los hombros; había muchas bajadas "muy Disney" que yo le iba trasladando. Pegué tan buena onda con él que me dijo: "Escúchame, este año no voy a tener más a mi compañera -que era Sofía Reca, porque se iba a trabajar en una novela con Cris-. ¿No estás para audicionar para esto?".

Yo le dije que sí, pero nunca dimensioné lo que era. Cuando audicioné, quedé y me lo tomé como un trabajo más, pero fue un éxito inmenso. Después de eso, terminamos separando la dupla con Topa y yo dije: "Voy a darle de vuelta una chance a la actuación que tanto me gustaba". Fui mamá y, cuando Topa me volvió a invitar al escenario para cantar solo tres canciones, me bajé, lo miré a mi marido y le dije: "Es esto". No entiendo cómo me atreví a alejarme en algún momento, porque esto es lo que más me gusta. Fue un camino hasta darme cuenta de que esto es realmente lo que me mueve.

- ¿Qué es lo que más disfrutás de ese trabajo de entretener a las infancias?

- Creo que cuando trabajaba con Topa siempre creía mucho en el proyecto y en los valores, pero ser madre terminó de darle un vuelco a la cosa. Ahora que soy mamá y tengo dos hijos, me preocupa y me ocupa mucho qué es lo que consumen: qué escuchan, qué miran en las pantallas, cómo se alimentan y cómo les hablo, porque siento que son esponjas y tengo una responsabilidad enorme con eso. Esto me da un sentido extra: más allá de que me gusta cantar, bailar y producir shows, me gusta dejar algo que los marque y tenga un impacto positivo a futuro dándoles herramientas.

Así es Soy Muni En Vivo. Instagram @soymuni

- En muchas de tus canciones también enseñás; ¿cómo tratás de equilibrar la enseñanza con lo musical y entretenido?

- Intento que no sea una bajada tan directa porque son niños; está comprobado que lo que más le queda a uno en el cuerpo es lo que pasó por un juego previo. Todo lo que jugaste quedó impreso para siempre, así que uso el juego y, dentro de él, las canciones, los sketches y el baile para que las cosas se impriman mejor.

Así es Soy Muni En Vivo, el espectáculo infantil ideal para las vacaciones de invierno

- Contame de "Soy Muni en vivo", el espectáculo que vas a presentar en Buenos Aires y otras ciudades. ¿Con qué se va a encontrar la familia que vaya a verte?

- El espectáculo es el resultado de todo mi recorrido y búsqueda. Tengo canciones originales y mis hits como "Los días de la semana", "Lavarse los dientes" y "Safari en África". Es un show interactivo, multisensorial, con cuatro bailarines en escena, una pantalla con imágenes lindas y mucho juego con el público. Básicamente van a cantar y bailar durante una hora. Además, este año es la primera vez que lo estoy produciendo yo, así que estoy muy contenta y orgullosa.

Todas las fechas de Soy Muni En Vivo. Instagram @soymuni

Mi marido me decía que me admira porque lo que siento y veo como algo propio, lo llevo a cabo. Es un espectáculo donde los padres también la pasan bien. A veces uno lleva a sus hijos y cuenta las horas para irse, pero aquí me ocupo de que todos estén bien y quieran volver.

- ¿Qué es lo que más te emociona de lo que vas a compartir con tus espectadores?

- Hago un recorrido musical que incluye canciones propias, una que cantaba con Topa llamada "Navegando en el tiempo" y también "Quiquiriquí", que es una canción de Floricienta. En su momento llamé a Cris Morena, quien fue súper amorosa y generosa al darme el visto bueno para hacerlo. Me emociona esa evolución de mi carrera y de mi persona reflejada en el espectáculo. Hay una línea por debajo que a mí me emociona mucho, aunque el show esté centrado en los chicos.

Los esperamos. Compartir un espectáculo con los chicos es una experiencia que hay que transitar porque son momentos que se imprimen para siempre en sus corazones y ellos no se olvidan nunca más de esas cosas.

Todas las fechas de Soy Muni En Vivo en vacaciones de invierno