Alta montaña: tránsito cerrado a partir de Uspallata

Según informaron las autoridades, el camino de alta montaña entre Uspallata y el túnel Cristo Redentor no se encuentra transitable.

Mientras continúan los trabajos operativos en la zona de alta montaña por las intensas nevadas registradas, las autoridades informaron que el tramo de la Ruta 7 que une Uspallata con el ingreso al túnel internacional Cristo Redentor se encuentra “no transitable” para todo tipo de vehículos.

El comunicado informa que se registran nevadas y desprendimiento de rocas en diferentes sectores, por lo que se solicita precaución para circular a lo largo de todo el camino. Se recuerda que la portación de cadenas es obligatoria durante toda la temporada invernal.

Continúa nevando en alta montaña Alf Ponce /MDZ Condiciones climáticas en alta montaña Según el informe, las nevadas continúan de manera intensa en Las Cuevas y Puente del Inca, mientras que en Punta de Vacas se presentan de manera intermitente con una acumulación de 60 cm. También se registran vientos moderados en la zona.

A primera hora de la mañana se registraron las siguientes temperaturas:

Uspallata: 03°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: -6°

Las Cuevas: -7° Así amaneció Uspallata este sábado. Osvaldo Valle A su vez, se informa que el Paso Pehuenche también se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos.