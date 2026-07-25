Nevada histórica en Mendoza: recomendaciones para visitar alta montaña de forma segura

Alta montaña se cubrió de blanco por las intensas nevadas de los últimos días, y para muchos, el fin de semana será el momento perfecto para visitar la nieve. Sin embargo, antes de subir es imprescindible tener en cuenta una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de los visitantes.

Corroborar cómo estará el tiempo en alta montaña es el primer paso antes de emprender viaje. Para este sábado 25 de julio, el pronóstico anticipa mal tiempo en toda la cordillera.

Sin embargo, el panorama no será igual en todos los sectores. Potrerillos tendrá condiciones más moderadas, con temperaturas máximas cercanas a los 12 grados y cielo mayormente cubierto, mientras que en Uspallata, Puente del Inca y Las Cuevas, se esperan precipitaciones y registros bajo cero.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja para la cordillera norte de Mendoza entre la mañana y la tarde del sábado. El organismo anticipa nevadas intensas y persistentes, con acumulaciones de entre 50 y 150 centímetros.

El temporal en alta montaña se extenderá hasta principios de agosto.

Las condiciones mejorarían el domingo por la mañana , aunque el pronóstico adelanta que será de corta duración, ya que las precipitaciones regresarían a las pocas horas.

La ruta hacia la alta montaña y las recomendaciones

Pablo Quiroga, comisario a cargo de la Jefatura del Corredor Internacional, aseguró que la ventana de buen tiempo registrada el pasado jueves permitió la limpieza de la ruta hacia alta montaña, pero pidió seguir las recomendaciones pertinentes para evitar situaciones de riesgo.

"Tenemos bastante presencia de turismo de distintos lugares de la provincia y del país. Se puede venir a la alta montaña, pero atendiendo todas las recomendaciones que dan los organismos de seguridad y siempre y cuando la meteorología nos acompañe", indicó el comisario en diálogo con el programa "Digamos Todo" de MDZ Radio.

Alf Ponce /MDZ

Quiroga explicó que tanto Gendarmería como la Guardia Urbana Municipal estarán indicando hasta dónde podrán llegar los visitantes. "Teniendo en cuenta los pronósticos, vamos haciendo el barrido a medida que sea necesario y trasladando a los turistas hasta el lugar al que se puede acceder", agregó.

En cuanto a las recomendaciones, el comisario expresó la importancia de utilizar cadenas en vehículos en caso de ser necesario, y recordó a los visitantes llevar abrigo, agua caliente, termos con café y suministros ante cualquier situación que se pueda presentar.

Alf Ponce /MDZ

En caso de emergencia, las personas se pueden comunicar al 911 o con la Comisaría 23 de Uspallata al 02624-420016.

Consejos para una conducción segura

La Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza recomienda preparar y equipar adecuadamente los vehículos para enfrentar las condiciones típicas de la montaña, como nieve, hielo y niebla.

Además, brinda consejos prácticos para conducir con seguridad y prevenir accidentes en rutas con baja adherencia y visibilidad reducida.

Chequear el auto antes de emprender viaje

Controlar los niveles de aceite, agua, líquido de frenos, estado de escobillas y limpiaparabrisas.

Comprobar el correcto funcionamiento de las luces.

Verificar la presencia y condiciones de matafuegos, balizas triangulares, criquet, llave cruz y chaleco reflectivo.

Chequear la presión de inflado de los neumáticos de acuerdo a lo que indica el manual del fabricante.

Si viajan menores de 12 años, siempre en el asiento trasero y con butacas homologadas de acuerdo a su peso, edad y altura.

Qué hacer en ruta con niebla

Circular con las luces bajas. En el caso de contar con luces antiniebla, recordá encenderlas.

Disminuir la velocidad gradualmente y aumentar la distancia con los demás vehículos.

No encender las luces altas, dado que provocan deslumbramiento y acortan del campo visual.

Evitar adelantamientos y sobrepasos a otros vehículos.

Si la niebla es muy espesa, abandonar la calzada y detenerse en un lugar seguro hasta que las condiciones climáticas mejoren.

No estacionar ni parar sobre la banquina o la calzada.

Lluvia, nieve o hielo