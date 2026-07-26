Roy, el perro que ayuda a combatir el Chagas y buscar pichiciegos en Mendoza

El proyecto se enfoca en identificar vectores de Chagas y ayudar con la conservación de la fauna de Mendoza con el trabajo de Roy, un perro rastreador.

“CAN-TRACK: Perros que detectan - Ciencia que protege” es un proyecto liderado por la investigadora del Conicet Mendoza Mariella Superina, el cual tiene como objetivo identificar fauna autóctona invisible y vectores de enfermedades como Chagas con la ayuda de un perro rastreador.

La experta, perteneciente al Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (Imbecu), trabaja en conjunto con Roy, un perro rastreador adiestrado en Países Bajos y que, a través de su olfato, busca localizar ejemplares de pichiciegos y vinchucas, insectos vectores de la enfermedad de Chagas. De esta manera, el proyecto atiende no solo la salud pública, sino también la conservación de la fauna autóctona de Mendoza.

Roy fue entrenado por la fundación Scent Imprint Conservation Dogs, una organización referente en el adiestramiento canino especializado que trabaja una línea especializada orientada exclusivamente a la conservación del ambiente. De esta manera, se busca monitorear fauna amenazada y también detectar especies escurridizas, como es el caso de los pichiciegos en Mendoza.

Nadia Esplugas Muñoz, Mariella Superina y Roy, el perro rastreador. Conicet Mendoza Roy, el perro rastreador que llegó de Países Bajos Nadia Esplugas Muñoz es una de las entrenadoras principales de Roy y viajó a Mendoza para fortalecer el vínculo, realizar una auditoría técnica de lo realizado hasta el momento y evaluar el rendimiento del can en el terreno.

La llegada de Roy también incluye la capacitación intensiva del equipo de trabajo local y seguimientos periódicos para optimizar las técnicas de rastreo y búsqueda. El trabajo en conjunto y multidisciplinario ayuda en dos aspectos fundamentales de la provincia: la conservación de fauna y la salud pública.