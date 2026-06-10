Luján lanzó la licitación para pavimentar colectoras de la Ruta 40: en qué zonas

La Municipalidad de Luján de Cuyo lanzó una licitación para la pavimentación de las colectoras de la Ruta Nacional Nº 40 en el marco del plan de la remodelación esa importante arteria con los Fondos del Resarcimiento.

Con un presupuesto oficial de $1.692.120.000, Luján llamó a licitación para la pavimentación asfáltica de las colectoras de la Ruta 40 en el tramo entre calle Quintana, pasando el puente del Río Mendoza, hasta la conexión con la Variante Palmira y la Ruta 7, en la zona de Agrelo.

El pliego señala que la apertura de sobres será el próximo 29 de junio y que la obra se financiará con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

La intervención se desarrolla en el marco de los acuerdos celebrados entre la Provincia de Mendoza y la Dirección Nacional de Vialidad, mediante los cuales se encomienda a la Provincia la ejecución de obras de mejora, conservación y mantenimiento sobre rutas de jurisdicción nacional, incluyendo calzadas principales y colectoras.

En ese contexto, y a través del Fondo de Resarcimiento, se ha priorizado la intervención de las colectoras a cargo de los municipios, con el objetivo de mejorar la conectividad en el Gran Mendoza.

Obras en las colectoras del Acceso Sur en Luján de Cuyo. Obras en las colectoras del Acceso Sur en Luján de Cuyo. Prensa Gobierno

Licitación de colectoras

La obra contará con un presupuesto de $1.692.120.000 y las tareas a ejecutar comprenden la reposición de material estabilizado, compactación, imprimación con material bituminoso y pavimentación con concreto asfáltico en caliente.

Según detallaron desde el municipio, estas intervenciones resultan fundamentales para optimizar la seguridad vial, mejorar la circulación y acompañar el crecimiento urbano del departamento.

La presente licitación contempla la provisión de los materiales necesarios para la ejecución de la obra, cuya adquisición se encuentra financiada con recursos provinciales.

La ejecución de los trabajos será llevada adelante por el Municipio de Luján de Cuyo, quien asumirá con recursos propios las tareas de movimiento de suelos, provisión de material estabilizado, compactación, mano de obra, equipos y demás acciones necesarias para la concreción integral del proyecto.