Nueva licitación de deuda: el Gobierno convoca a un canje de LELINK el próximo martes

La Secretaría de Finanzas formalizó la invitación a los inversores para participar en un canje voluntario de activos. La operación busca transformar las letras con vencimiento el 31 de julio de 2026 en nuevos instrumentos financieros con plazos que se extienden hasta 2028.

En un movimiento estratégico para la gestión de la deuda pública, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, puso en marcha una nueva convocatoria a licitación, dirigida a los tenedores de la LELINK D31L6. Esta operación de conversión, amparada en el artículo 2º del Decreto 846/24, permitirá a los inversores migrar sus posiciones hacia dos alternativas de instrumentos vinculados al dólar estadounidense (dollar linked).

La recepción de las ofertas tendrá lugar el próximo martes 21 de julio de 2026, en una ventana horaria que irá desde las 11:30 hasta las 15:00. Según lo dispuesto por las autoridades, la licitación se llevará a cabo mediante un pliego competitivo único para cada instrumento, donde los interesados deberán especificar la cantidad de Valor Nominal Original (VNO) y el precio deseado.

Opciones de inversión y plazos El Gobierno ha diseñado un esquema con dos variantes principales para los nuevos instrumentos a entregar: