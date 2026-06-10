Luis Caputo enfrenta una licitación por $5 billones y busca extender plazos más allá de las elecciones de 2027

En la licitación de este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo , enfrenta un panorama holgado, donde la estrategia girará en torno a extender plazos más allá de las elecciones del año que viene.

Con vencimientos por algo más de $5 billones y depósitos suficientes para sortear los compromisos sin renovar la totalidad, el equipo económico llega tranquilo y el Tesoro ofrece un menú que apunta a estirar plazos más allá del horizonte electoral.

"El único instrumento con vencimiento en 2026 será una nueva letra dólar linked (vinculada al tipo de cambio oficial) al 31 de agosto de 2026, mientras que el resto del menú se concentra en instrumentos con vencimiento en 2028, 2029 y 2030″, sostuvo Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

"El Tesoro parece estar aprovechando una situación en la que enfrenta solo $5,1 billones de vencimientos y cuenta con depósitos suficientes para cubrirlos incluso si la demanda por los instrumentos ofrecidos fuera limitada", analizaron desde Max Capital.

Y agregaron: “Esto le permite ofrecer instrumentos con mayores plazos que vencerán bajo la próxima administración. Sin instrumentos cortos, será necesario convalidar tasas elevadas en el tramo largo para lograr un rollover elevado".

Bono en dólares

Por otra parte, en la licitación se ofrecerá el Bonar 2028 con elque el Gobierno busca captar dólares para pagarle a los bonistas. Según el comunicado oficial, se buscarán hasta US$200 millones en primer lugar y podrán completar con otros US$100 millones en la segunda vuelta de la licitación.

"Será importante ver si, hacia adelante, Finanzas decide sumar un nuevo instrumento en dólares para seguir captando parte del flujo de dólares locales, en un contexto donde quedan solo US$665 millones del cupo del Bonar 2028″, apuntó PPI.

Menú de la licitación

Para enfrentar los vencimientos, Finanzas eligió un menú claramente orientado a extender la duration de la deuda en pesos. El único instrumento con vencimiento en 2026 será una nueva LELINK al 31 de agosto de 2026.

El Tesoro ofrecerá tres nuevos bonos duales CER/TAMAR +3,00% con vencimiento en diciembre de 2028, diciembre de 2029 y junio de 2030, una nueva LELINK al 31 de agosto de 2026, un nuevo bono dólar linked a diciembre de 2028 y la reapertura del AO28.