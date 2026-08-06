El sector energético impulsó el mercado de capitales: las empresas concentraron el 55% de las ONs

Con Vaca Muerta como punta de lanza, el sector energético traccionó al alza el superávit comercial. La buena performance del rubro también se vio reflejada en el mercado, las acciones asociadas treparon hasta y, además, las empresas concentraron más de la mitad de las Obligaciones Negociables (ONs) emitidas en la primera mitad de 2026.

El rubro concentró el 55% de las ONs emitidas en el primer semestre. El último informe semestral de RICSA ALyC muestra que el sector energético se consolidó como el principal demandante de financiamiento corporativo de los primeros seis meses del año: registró colocaciones por US$5.307 millones sobre un total de US$9.632 millones. Subió 8 puntos frente al mismo período de 2025.

"El 99,4% del financiamiento se canalizó en dólares , con plazos que en algunos casos superaron los 12 años. La tasa promedio en dólares se ubicó en 8% TNA, con emisores de referencia colocando entre 5% y 12%, en línea con la dinámica reciente del mercado", sostuvo el análisis.

Los 10 principales emisores explican el 90,8% del volumen total del sector energía, equivalente al 50% de todo el mercado de ONs emitido en el semestre. Sólo YPF, Pampa Energía y Edenor concentran el 41% del financiamiento del período.

"Se destaca una notable dispersión intra-sector: con un spread de hasta 640 pb entre el emisor más barato (Pampa Energía al 5%) y el más caro (CGC al 12%), el mercado evidencia una discriminación crediticia cada vez más activa. Los plazos más largos no son los que paga más: Vista Energy y Pampa Energía se financiaron a más de 10 años por debajo del 8% TNA, mientras que Crown Point y CGC pagaron 11% - 12% a sólo 2 - 3 años. La tasa depende del perfil crediticio, no del plazo", agregó el estudio.

Acciones energéticas

El conflicto bélico en Medio Oriente jugó un papel. El precio del petróleo se vio tensionado, antes del comienzo de la guerra en Medio Oriente, el precio del petróleo Brent cotizaba en torno a los US$70. Luego, con el tráfico marítimo frenado en el Estrecho de ormuz, por donde circula el 20% de la energía a nivel mundial, el valor del crudo llegó a rozar los US$120. Desde que finales de mayo que el precio se volvió a ubicar por debajo de los US$100, pero por encima de los US$80.

Esta suba en el valor del crudo provocó que las acciones relacionadas se eleven. En el caso de YPF, en lo que va del año presenta una suba del 40%. Por su parte, Pampa muestra un terreno positivo en el año del 1%.

Balanza energética

También, la dinámica de los papales de las empresas de energía fue el reflejo de la actividad que tuvo el sector durante los primeros seis meses del año, donde la balanza energética anotó un saldo positivo récord por US$ 5.076 millones y significó el 36,4% del superávit comercial total, que arrojó US$13.923 millones, el mayor desde 1992.

En el acumulado de enero a junio del 2026 las exportaciones crecieron 24,4% interanual impulsadas especialmente por combustibles y energía pero aumentando en todos los rubros. Por su lado, las importaciones se contrajeron 3,9% en comparación con el 2025, explicada por la caída de la importaciones de bienes de capital en un 7,2%.

Otro dato: el petróleo crudo se posicionó como el principal producto exportado con US$4.693 millones acumulados, con un crecimiento del 47,7% interanual y una participación en la exportaciones del 9,5% del total, según señaló el Instituto Argentina Grande. Le siguen el maíz y los derivados de soja, con US$4.171 millones y US$4.161 millones, respectivamente, y una participación de cada uno del 8,4% en el total de las ventas al exterior. Así, entre estos 3 productos suman el 26,3% de todas las exportaciones argentinas en 2026.