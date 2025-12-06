Chile: terror por la mafia china que operaba en una zona de compras visitada por los mendocinos

Una extensa investigación liderada por el fiscal Centro Norte, en conjunto con la PDI, destapó el funcionamiento de una mafia china que operaba en el barrio Meiggs en Chile , una zona icónica del centro de Santiago que, por años, fue un destino clave en los tours de compras para los mendocinos .

Este barrio es conocido por su amplia oferta de productos, desde útiles escolares hasta ropa o juguetes, por lo que siempre fue muy visitada por los mendocinos y también los chilenos, que con el tiempo notaron el cambio en la zona con enfrentamientos y hasta violentos enfrentamientos armados.

Esta área se encuentra en la comuna de Estación Central , donde la inseguridad se marcó profundamente para los viajeros de este lado de la cordillera. A pocas cuadras de Meiggs, justo a un costado del Mall Plaza Alameda, un mendocino fue asaltado y herido de bala en octubre del año pasado. Lejos de mejorar desde aquel incidente, la situación de inseguridad en esta comuna, que es objetivo de compras para muchos argentinos, ha empeorado, un hecho que subraya la grave ola de violencia que afecta la zona.

Este grave caso de la mafia china demuestra el alto avance del crimen organizado en Chile . La existencia de estas estructuras mafiosas que se multiplican pone en alerta a muchos mendocinos que evalúan si realmente conviene cruzar la cordillera para ir de compras o de vacaciones. La sospecha se centra en que son precisamente estos grupos organizados con perfil extranjero —un patrón que se consolida con esta investigación— los que están poniendo la mira en el movimiento de dinero de los tours de compras, como el caso del ómnibus mendocino atacado por una banda compuesta por extranjeros lo dejó en evidencia.

La operación culminó con la formalización de 18 personas, una banda que incluía a 16 ciudadanos chinos, un chileno y una mujer boliviana. Los delitos imputados muestran la complejidad de la organización, abarcando desde la asociación ilícita, el secuestro extorsivo y el tráfico de drogas, hasta el soborno y el lavado de dinero.

Extorsión y blanqueo de capitales

El líder de la red fue identificado como Huan Tao, conocido por los investigadores como Víctor Tao. Las acciones de la mafia eran violentas; el primer secuestro registrado data de 2023, cuando raptaron a un comerciante chino de Copiapó. A pesar de que la víctima se mudó a Santiago, la extorsión no cesó, obligándolo a pagar $6 millones en apenas dos meses.

Los ingresos ilícitos provenientes de los secuestros y el tráfico de sustancias -incluyendo metanfetamina- se "lavaban" a través de un esquema sofisticado. Creaban empresas de fachada que, en realidad, no existían. Adquirían bienes inmuebles y registraban sociedades, incluyendo empresas gastronómicas, usando a personas como la mujer Qian Chen como testaferro.

En febrero de 2025, el giro delictual cambió al secuestrar a un empresario chileno del rubro de las cerezas. La víctima fue trasladada a un inmueble, logrando enviar un mensaje a su hijo que decía simplemente: "secuestrado".

Corrupción policial en la mira

La investigación expuso una grave red de corrupción al descubrir que un carabinero, llamado Gonzalo Hernández Salinas, colaboraba con la mafia. Su rol era crucial para la impunidad de la banda en la zona comercial.

Hernández avisaba a los imputados vía WhatsApp sobre las fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) en Meiggs, utilizando un "conocimiento privilegiado" para que no fueran descubiertos. Un testigo señaló que el uniformado, que fue dado de baja, entregaba droga y armas a Huan Tao y recibía pagos de $200 mil en efectivo por cada acción.

Finalmente, el tribunal dispuso la prisión preventiva para 17 de los 18 imputados. Aunque diez de ellos tendrán la posibilidad de cambiar esta medida por arresto nocturno, firma y arraigo nacional si pagan una caución de $7 millones.