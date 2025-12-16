La majestuosa playa de agua color esmeralda a minutos de Viña del Mar, Chile

Como cada verano, miles de mendocinos cruzan a Chile por los malls y el mar, pero lejos de Reñaca y Viña del Mar existe una playa casi secreta que sorprende por su color, su entorno natural y su calma: Laguna Verde.

La playa de Laguna Verde sorprende con sus aguas color esmeralda y un entorno natural a pocos minutos de Valparaíso.

No es ninguna novedad que miles de mendocinos viajen a Chile cada temporada en busca de compras, paseos y costa. El problema es que casi todos terminan concentrados en las mismas playas de siempre, como Reñaca o Viña del Mar. Sin embargo, a pocos minutos de ese circuito turístico existe una playa distinta, mucho más salvaje y tranquila, que enamora a quienes se animan a salirse del camino marcado.

A solo 18 kilómetros al sur de Valparaíso, luego de atravesar un extenso bosque y recorrer un camino de tierra donde el viento y el aroma de los árboles anticipan lo que viene, aparece la playa de Laguna Verde. El paisaje se abre de golpe: acantilados imponentes, mar abierto y un agua de tono esmeralda que contrasta con la costa rocosa y el verde del entorno. La sensación es clara: acá no hay multitudes ni ruido, solo naturaleza.

playa laguna verde Alejada del circuito clásico de playas de Chile, Laguna Verde ofrece acantilados, mar abierto y una tranquilidad difícil de encontrar. Shutterstock Laguna Verde es una playa ideal para quienes buscan sol y baño en un entorno más agreste. Sus aguas son aptas para nadar y el lugar invita a pasar el día sin apuro, caminar, sacar fotos o simplemente sentarse a contemplar el océano. También es un sitio elegido para el camping, aunque con una advertencia clave: está alejada de centros urbanos, por lo que es fundamental ir bien preparado con agua, comida y todo lo necesario.

Además del mar, el sector permite acceder a la Laguna El Plateado, rodeada de bosques y con senderos que amplían la experiencia para los amantes del aire libre. En esta zona, la playa se combina con actividades como hiking, paseos en bicicleta, pesca recreativa, observación de flora y fauna y fotografía de paisajes costeros únicos.

Esta playa se encuentra en Valparaíso Embed - Esta playa te enamorará El clima acompaña gran parte del año. La costa de Valparaíso tiene un clima mediterráneo, con nubosidad matinal frecuente y temperaturas moderadas. Las lluvias se concentran principalmente en invierno, mientras que primavera y verano son los mejores momentos para disfrutar de la playa, el sol y las caminatas al aire libre.