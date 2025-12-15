Superó a todos: el récord que marcó José Antonio Kast al ser electo presidente de Chile

Del otro lado de la cordillera de los Andes, millones de chilenos fueron a las urnas el domingo para elegir al nuevo presidente de Chile . La jornada cerró con un resultado contundente: José Antonio Kast no solo se impuso en el balotaje, sino que además rompió un récord , al convertirse en el presidente más votado de la historia del país desde el retorno a la democracia.

Con el 99,94% de las mesas escrutadas, José Antonio Kast alcanzó un total de 7.244.197 votos, lo que representa el 58,16% de los sufragios válidamente emitidos. Esa cifra lo ubica por encima de todos los mandatarios electos en las últimas décadas y marca un hito cuantitativo sin precedentes en la política chilena.

El resultado supera con claridad el registro que hasta ahora ostentaba Gabriel Boric, quien en la segunda vuelta presidencial de 2021 había conseguido 4.621.231 votos, equivalentes al 55,87%. La diferencia absoluta entre ambos presidentes electos es de más de 2,6 millones de votos, una brecha que dimensiona la magnitud del triunfo de Kast.

En este contexto electoral, también se destacó el desempeño de Jeannette Jara, candidata del pacto Unidad por Chile junto a la Democracia Cristiana. Aunque no logró imponerse, obtuvo 5.208.316 votos, una cifra que igualmente supera la cantidad de sufragios alcanzada por varios presidentes electos tras la dictadura, incluido el propio Boric en 2021 .

Hasta ahora, el récord en votos absolutos pertenecía justamente a Gabriel Boric. Frente a ese antecedente, el resultado de 2025 posiciona a José Antonio Kast como el presidente con mayor respaldo numérico en la historia electoral reciente de Chile, consolidando un nuevo piso en términos de participación y volumen de votos.

No obstante, desde el análisis político se subraya una distinción clave: ser el presidente electo con más votos absolutos no implica necesariamente haber obtenido el mayor porcentaje de apoyo. Un ejemplo claro es el de Michelle Bachelet, quien en 2013 alcanzó el 62,17% de los votos, un porcentaje superior al 58,16% logrado por Kast, aunque con una cantidad total de sufragios menor debido a un padrón más reducido.

jose antonio kast chile 4 Con más de siete millones de sufragios, José Antonio Kast se convirtió en el presidente más votado desde el retorno a la democracia chilena. EFE

Qué dijo Javier Milei tras la victoria de José Antonio Kast

Javier Milei celebró el triunfo del líder del Partido Republicano chileno, José Antonio Kast. A través de un mensaje en la red social X, el mandatario argentino calificó la victoria como un hecho “aplastante” y expresó su "enorme alegría" por el resultado.

"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada", escribió Milei en su publicación, donde además aseguró que prevé trabajar codo a codo con Kast para promover una agenda regional asentada en el ideario liberal. El mandatario argentino subrayó que esa articulación buscará “liberar a América del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, retomando uno de los ejes centrales de su discurso internacional.

El mensaje concluyó con la consigna que Milei suele utilizar en sus intervenciones públicas: "¡Viva la libertad, carajo!". Esta victoria reordena el mapa de la región y le otorga al espacio de centro derecha un nuevo gobierno en sus filas.