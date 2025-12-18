Retratos del Apocalipsis: un cine argentino de terror zombie con sello de autor

Retratos del Apocalipsis llega al Cine Gaumont este jueves 18 de diciembre como una de las apuestas más interesantes del cine de terror zombie nacional. Premiada en diferentes festivales internacionales, la película lejos de los grandes héroes, observa el colapso desde personajes comunes, construyendo un relato con una ambición estética y narrativa poco habitual en el panorama local.

Dividida en cuatro segmentos —Asesinato en la escena del crimen, Ratas, Rubí y El rey de los condenados—, la película dirigida por Luca Castello, Fabián Forte y Nicanor Loreti encuentra su mayor virtud en la diversidad de miradas. Cada capítulo funciona como una pieza autónoma, pero todas dialogan dentro de un mismo universo narrativo: un apocalipsis zombi que avanza de manera progresiva, desde la confusión inicial hasta el derrumbe total. Esa estructura episódica no solo ordena el relato en términos cronológicos, sino que también permite explorar distintos tonos y registros. La primera mitad se apoya en un humor oscuro y cotidiano, mientras que la segunda se interna en zonas más trágicas y densas. El resultado es una película que muta, que se oscurece con el correr del metraje y que entiende al género como un territorio flexible, no como un molde rígido.

Retratos del Apocalipsis 2 Uno de los grandes aciertos del film es su decisión de correrse de los clichés visuales del subgénero. El zombi no es aquí un espectáculo constante, sino una amenaza que muchas veces se sugiere más de lo que se muestra. El trabajo sonoro y musical de Pablo Sala resulta clave para construir tensión y atmósfera, reforzando la idea de que el verdadero terror está en el colapso social y emocional, más que en la presencia explícita del monstruo. En ese marco, Retratos del Apocalipsis se afirma como un claro ejemplo de cine de autor dentro del cine de género argentino. La libertad creativa que se dieron los directores se percibe en las decisiones estéticas, en las formas de narrar y en la construcción de personajes atravesados por conflictos humanos reconocibles. No hay épica ni salvadores: hay miedo, contradicciones y una lucha por sobrevivir que se siente cercana y real.

El elenco acompaña con solidez ese enfoque, sosteniendo la propuesta desde actuaciones comprometidas y precisas. Demián Salomón, Lorena Vega, Ezequiel Rodríguez, Paula Manzone y Rodrigo Raffetto conforman un reparto que entiende el tono del film y trabaja en sintonía con su mirada autoral, aportando matices y credibilidad a un universo fantástico anclado en lo cotidiano. Pero el gran hallazgo de la película es, sin dudas, Paula Rubinstein en la historia Ratas. Su interpretación —reconocida con el premio a Mejor Actriz en el ETREUM Horror Film Fest— destaca por su intensidad emocional y su capacidad para transmitir vulnerabilidad sin subrayados. Rubinstein compone un personaje profundamente humano, atrapado en el derrumbe, y logra uno de los momentos más memorables del film, donde el terror nace más del dolor y la desesperación que de la amenaza externa.

Retratos del Apocalipsis 3 Los múltiples premios obtenidos en festivales como Buenos Aires Rojo Sangre, Medellín Horror Fest y Horror Banfield confirman lo que la película propone desde su concepción: el cine de terror zombie puede ser un espacio fértil para la exploración autoral, la identidad cultural y la renovación del género. Retratos del Apocalipsis no solo dialoga con la tradición del fantástico, sino que la reescribe desde una sensibilidad argentina, demostrando que el fin del mundo también puede contarse desde casa. En ese sentido, la película se consolida como una muestra del potencial del cine de género hecho en Argentina, capaz de combinar riesgo creativo, identidad y una mirada contemporánea sin perder conexión con el público. Retratos del Apocalipsis confirma que el terror, cuando se piensa desde lo local y lo autoral, puede ser una herramienta poderosa para narrar miedos colectivos y reafirmar una voz propia dentro de lo fantástico.