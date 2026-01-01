Verano: cómo reconocer un golpe de calor y por qué no debes dar agua

Alerta de verano y por qué el agua agrava un golpe de calor. Mantente fresco y cuida a los tuyos en estas altas temperaturas.

Cuando la temperatura sube sin control, el cuerpo sufre un colapso silencioso. Reconocer un golpe de calor a tiempo salva vidas. Un error común es ofrecer agua a quien está confundido. Ese líquido llega a los pulmones y causa un ahogo fatal.

Por qué no debes dar agua si alguien sufre un golpe de calor El termómetro marca cifras récord estos días en Argentina y otras regiones del Sur por la temprada de verano. Nuestro cuerpo lucha por mantener el equilibrio térmico con gran esfuerzo físico. Entender las señales del golpe de calor resulta vital.

Ola de calor - 02.jpg Télam Nota si la piel luce muy caliente y de color rojo intenso. La falta de sudor es un signo de alerta roja inmediata siempre. Sentir punzadas en las sienes indica un problema de presión muy fuerte. El pulso rápido revela que el motor interno busca aire fresco ahora.

La confusión mental actúa como un velo que nubla el juicio claro. En este estado, tragar un sorbo de agua es tarea muy peligrosa. La garganta falla y envía el líquido directo a los pulmones sedientos. El ahogamiento por inhalación ocurre en un abrir y cerrar de ojos tristes.

Traslada al afectado a un sitio con sombra y brisa fresca natural. Utiliza compresas con agua helada para calmar el fuego interno ahora mismo. Moja la nuca y las muñecas para enfriar la sangre que circula. Ventilar el área ayuda a que el sudor artificial haga su trabajo.