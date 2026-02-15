Alineación planetaria a fin de mes: cómo y cuándo ver los seis planetas que se verán en Argentina

A finales de mes, el cielo nocturno tiene un nuevo espectáculo para ofrecer: una alineación planetaria que se podrá observar desde Argentina y también en varias regiones del mundo. La propuesta es simple y tentadora para cualquiera que mire el firmamento, incluso sin experiencia previa: salir a ver qué aparece apenas cae el Sol y reconocer, uno por uno, los puntos más brillantes.

El momento central se ubica entre el viernes 27 y el sábado 28 de febrero de 2026, con variaciones según la ubicación exacta y el horario local. En Argentina, la ventana más práctica es la del viernes 27, poco después del atardecer, porque no obliga a trasnochar como otros eventos similares.

Aunque suene a “fila perfecta”, lo que se observa es una alineación aparente: los planetas no forman una línea recta en el espacio, sino que desde la Tierra parecen agruparse en la misma región del cielo. Esa “ruta” se apoya en la eclíptica, la línea que marca el recorrido anual del Sol en el cielo desde nuestra perspectiva.

Por eso, en lugar de una regla trazada de lado a lado, lo habitual es ver un arco suave con los planetas distribuidos a distintas alturas, más cerca o más lejos del horizonte. Esa geometría también explica por qué algunos se pierden rápido: cuanto más bajo está un planeta, más lo afectan el relieve, edificios, árboles o simplemente la bruma del horizonte .

En esta alineación planetaria, el “desfile” incluye seis mundos: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cuatro de ellos deberían distinguirse sin instrumentos, siempre que el cielo esté despejado y el horizonte oeste esté libre.

A simple vista, parte de la alineación planetaria se reconocerá por el brillo firme de Venus y Júpiter.

Venus será el faro principal: muy brillante en el oeste poco después de la puesta del Sol.

Júpiter también destacará por su intensidad y se mantendrá visible durante buena parte de la noche.

Saturno aparecerá con brillo más moderado y más bajo al inicio de la observación, cerca del horizonte.

Mercurio será el más difícil del grupo “a ojo”: muy pegado al horizonte occidental, suele requerir paciencia, buen tiempo y un punto de observación sin obstáculos.

Urano es tenue y, en general, se identifica mejor con binoculares.

Neptuno es el más lejano y normalmente pide telescopio para detectarlo con claridad.

Un tip que funciona para la alineación planetaria (y para cualquier noche de cielo activo) es diferenciar planetas de estrellas: los planetas suelen brillar de manera más estable, mientras que muchas estrellas titilan con más notoriedad. Eso ayuda especialmente con Venus y Júpiter, que “se plantan” en el cielo y se reconocen rápido.

Recomendaciones rápidas para mirar mejor esta alineación planetaria

La observación de planetas no implica riesgos para la vista, pero sí conviene optimizar la experiencia: elegir un lugar con horizonte oeste despejado, alejarse de luces fuertes, esperar entre 30 y 60 minutos después del atardecer (cuando el cielo se oscurece lo suficiente) y apoyarse en apps como guía para ubicar cada punto.

En divulgación suele aparecer el término “desfile planetario” como una forma coloquial de hablar de una alineación planetaria, especialmente cuando varios planetas pueden verse en la misma noche. No es un concepto astronómico “oficial” y por eso se usa con más libertad.

Cuando se clasifica por cantidad de planetas, se suele hablar de alineación mini (3), pequeña (4), grande (5 o 6) y “gran alineación” cuando participan todos (a veces sumando a Plutón en el recuento). La de fin de mes entra en la categoría de alineación planetaria grande, porque reúne seis planetas.