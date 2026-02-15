La receta definitiva: con estos trucos, el chipá casero te va a quedar alucinante
Esta receta de chipá casero es ideal para mates o meriendas: fácil, rendidora y con mucho queso, logra bollitos dorados y tiernos que invitan a repetir.
Esta receta de chipá casero es un clásico del noreste que conquista todas las mesas argentinas. Crocante por fuera, tierno por dentro y con mucho queso, es ideal para mates, meriendas o ventas. Fácil de preparar, rendidor y lleno de sabor, el chipá siempre invita a repetir sin culpa ni vueltas. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 20 porciones)
500 gramos de fécula de mandioca
200 gramos de queso semiduro rallado
100 gramos de queso cremoso
2 huevos
100 gramos de manteca
100 mililitros de leche
10 gramos de sal
Paso a paso para crear un chipá casero delicioso
1- En un bowl grande colocá la fécula de mandioca junto con la sal.
2- Sumá los quesos rallados y el queso cremoso en cubitos.
3- Incorporá la manteca pomada e integrá con las manos.
4- Agregá los huevos y comenzá a unir.
5- Volcá de a poco la leche hasta formar una masa tierna.
6- Amasá suavemente hasta lograr textura lisa.
7- Formá bollitos del tamaño de una nuez.
8- Disponé en placa enmantecada.
9- Horneá a 180 °C por 15/20 minutos hasta dorar.
De la cocina a la mesa
El chipá casero tiene esa magia de lo simple que enamora. El aroma a queso invadiendo la cocina, la textura elástica recién salida del horno y el ritual de compartirlo con mates lo vuelven único. Esta receta permite freezar bollitos, variar quesos o ajustar sal a gusto. Perfecto para desayunos, meriendas o para sumar a una mesa de panificados. ¡A disfrutar!