La receta definitiva: con estos trucos, el chipá casero te va a quedar alucinante

Esta receta de chipá casero es ideal para mates o meriendas: fácil, rendidora y con mucho queso, logra bollitos dorados y tiernos que invitan a repetir.

Candela Spann

Receta de chipá casero fácil

Esta receta de chipá casero es un clásico del noreste que conquista todas las mesas argentinas. Crocante por fuera, tierno por dentro y con mucho queso, es ideal para mates, meriendas o ventas. Fácil de preparar, rendidor y lleno de sabor, el chipá siempre invita a repetir sin culpa ni vueltas. ¡Manos a la obra!

Receta tradicional de chipá casero

Ingredientes (rinde 20 porciones)

  • 500 gramos de fécula de mandioca

  • 200 gramos de queso semiduro rallado

  • 100 gramos de queso cremoso

  • 2 huevos

  • 100 gramos de manteca

  • 100 mililitros de leche

  • 10 gramos de sal

Paso a paso para crear un chipá casero delicioso

1- En un bowl grande colocá la fécula de mandioca junto con la sal.

2- Sumá los quesos rallados y el queso cremoso en cubitos.

3- Incorporá la manteca pomada e integrá con las manos.

4- Agregá los huevos y comenzá a unir.

5- Volcá de a poco la leche hasta formar una masa tierna.

6- Amasá suavemente hasta lograr textura lisa.

7- Formá bollitos del tamaño de una nuez.

8- Disponé en placa enmantecada.

9- Horneá a 180 °C por 15/20 minutos hasta dorar.

Cómo hacer chipá casero paso a paso

De la cocina a la mesa

El chipá casero tiene esa magia de lo simple que enamora. El aroma a queso invadiendo la cocina, la textura elástica recién salida del horno y el ritual de compartirlo con mates lo vuelven único. Esta receta permite freezar bollitos, variar quesos o ajustar sal a gusto. Perfecto para desayunos, meriendas o para sumar a una mesa de panificados. ¡A disfrutar!

